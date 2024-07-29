Hüseyin Peyda'nın vefatının 34'üncü yıl dönümü

Asıl adı Hüseyin Örmen olan usta oyuncu, 27 Ocak 1922 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. Şanlıurfa'nın köklü ailelerinden birine mensup usta oyuncu, ipek ticareti yapan babasını küçük yaşta kaybetti.

İlk eğitimini Şanlıurfa'da tamamlayan Peyda, daha sonra Haydarpaşa Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okuyan Peyda, eğitimini yarıda bıraktı.

Peyda, bir açıklamasında İstanbul'a gelişini şöyle anlatmıştı: 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne girdim. Bir taraftan da ekmek parası temin edebilmek için dükkan arıyordum. Nihayet Sirkeci'de tam istediğim gibi bir yer buldum. İstanbul'a gelişimin ikinci ayında İstanbullular lahmacundan, içli köfteden haberdar oldular.

Lokanta, güzellik salonu işletmeciliği, gazetecilik ve ticaret gibi çeşitli işlerde çalışan Peyda'nın hayatı boyunca sinema dışındaki tüm teşebbüsleri, tıpkı üniversite öğrenimi gibi yarıda ve sonuçsuz kaldı.

Verdiği bir röportajda bu durumu dair sanatçı, "Yaptığım işler bir koleksiyon gibidir. Koleksiyonu severim ama iş hayatındaki koleksiyonum tamamen zincirleme tesadüflerin eseridir." ifadesini kullanmıştı.

.png Usta oyuncu, 1949'da Cemile hanımla evlendi ve bu evliliğinden Mübeccel, Semra ve Abbas isimli üç çocuğu dünyaya geldi. "MEZARIMI TAŞTAN OYUN" FİLMİYLE BEĞENİ KAZANDI Sinemaya oyuncu olarak girdikten sonra Önder Film Şirket'ini kuran Hüseyin Peyda, bu süreçten sonra ilk senaryosunu kaleme aldı. 1950'de yönetmenliğini, senaristliğini, yapımcılığını ve başrol oyunculuğunu üstlendiği "Söyleyin Anama Ağlamasın" filmini izleyiciyle buluşturdu. Sanatçı, verdiği bir demeçte sinemadaki ilk yıllarını şöyle açıklamıştı: "Sinemada kendime istikbal görüyordum. Fakat bir sorun vardı. Urfa'nın köklü ailelerinden birine mensuptum. Akrabalarım soyadımızı kullanmama izin vermediler. O zamanlar sinema toplumumuzun gözünde kötü bir işti. Eğer doğu insanıysanız da tamamen uzak durmanız gerekir." Daha sonra Peyda, Şanlıurfa'da çektiği, hem de oynadığı "Mezarımı Taştan Oyun" filmiyle büyük beğeni kazandı. Usta yönetmen Atıf Yılmaz, hatıralarında bu film için "Hüseyin Peyda Urfa'dan oyuncular getirir, Diyarbakır'dan da bir prodüksiyon müdürü bulunur. Urfa'dan gelen oyuncu Mustafa Dişli'dir. Dişli, Peyda'nın yakın arkadaşıdır ve aynı zamanda ünlü bir terzidir. Bölgede çekilen filmlerin bütün kostümlerini o dikmiştir." ifadelerine yer vermişti. BİRÇOK FİLMDE CÜNEYT ARKIN VE HÜLYA KOÇYİĞİT İLE BİRLİKTE YER ALDI Hüseyin Peyda, iddialı bir giriş yaptığı sinema sektöründe tüm çabalarına rağmen istediği başarıyı yakalayamadı ve Önder Film iflas etti. Yine ani bir kararla kadın kuaförlüğüne geçiş yapan sanatçı, 1960'lı yıllarda artık adı sinemayla bütünleşmiş biri oldu.