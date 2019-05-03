Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, "Futbolun Süperleri" ödül törenine katıldı. Güreli, tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa düzenledikleri bu geceden dolayı teşekkür eden Hüsnü Güreli, “Bu geceyi değerli iş ortağımız, 18 senedir birlikte çalıştığımız, Türk futboluna ve Türk kulüplerine büyük katkısı olan BeIN Sports'la birlikte bu geceyi düzenliyoruz. Biz Türk futbolunu daha da ileriye götürmek, kalkınmasını sağlamak amacıyla görev yapıyoruz. İki sene önce Digitürk'ü satın alan BeIN Sports grubu uluslararası ve yayıncılıktaki deneyimleriyle çok önemli değerler kattılar ve katacaklar. Bu gecenin ödül alacaklara Türk futbolu için herkes için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

“BİRLİK RUHUNU KAYBETMEDEN DEMEÇLERİMİZİ VERELİM”

Başkan Güreli, Süper Lig'deki şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi ile ilgili konuşarak, "Süper Lig'in aşağısı ve yukarısı önemli bir rekabet ortamında devam etmekte. Benim başkanlara ve yöneticilere tavsiyem şu, kalan 4 haftada sporda sevgi, birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmeden demeçlerimizi verelim. İnşallah ligi hayırlısıyla tamamlayalım ve mayıs sonunda tescil edelim. Bildiğiniz gibi 1 Haziran'da da seçimli genel kurulumuz var. İnşallah tamamına erdiririz. Herkese suhuletle ve sükunetle bu 4 haftayı geçirmesini ve dikkatli bir şekilde davranmasını tavsiye ediyorum” değerlendirmesini yaptı.