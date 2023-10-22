Aksaray'da husumetlilerin düğündeki tartışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5201 Sokak'ta evin önünde yapılan düğünde meydana geldi.

Dursun Canlı (38), arkadaşı Ayhan Alyanak (35) ile bir arkadaşının düğününe gitti. Burada aralarında daha önceden husumet bulunan kişi ya da kişilerle karşılaşınca kavga çıktı.

BİRİ GÖĞSÜNDEN DİĞERİ KOLUNDAN VURULDU

Düğündekiler kavgaya ayırdı. Otomobillerine binmek için gittikleri sırada tabancayla ateş edilmesi sonucu Dursun Canlı sağ göğsünden, Ayhan Alyanak da kolundan yaralandı.

5 ÇOCUK BABASI HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 5 çocuk babası Canlı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.