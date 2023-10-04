Sokaktaki tartışmada husumetlisi bıçakla öldürdü
Karaman'da, aralarında husumet bulunan 2 kişinin sokaktaki tartışması cinayetle sonlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bıçaklanan Talih Aksoy, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Karaman'ın Ahiosman Mahallesi 31. Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Talih Aksoy (43) ile O.S. (42) arasında tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI
AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aksoy göğsünden bıçaklandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fotoğraflar: İHA