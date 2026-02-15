Canlı
        Hyeon-gyu Oh, 21 yıl sonra bir ilki başardı - Beşiktaş Haberleri

        Hyeon-gyu Oh, 21 yıl sonra bir ilki başardı

        Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, Siyah Beyazlılar'ın tarihinde 2005-2006 sezonundan bu yana ilk iki maçında fileleri havalandıran ikinci futbolcu oldu.

        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 22:49 Güncelleme: 15.02.2026 - 22:49
        Hyeon-gyu Oh, 21 yıl sonra bir ilki başardı!
        Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Güney Koreli forvet oyuncuları Hyeon-gyu Oh, Siyah Beyazlılar'ın tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

        Güney Koreli forvet, siyah-beyazlı formayla ilk iki maçında gol atan ikinci isim oldu.

        Listedeki bir diğer isim ise 2005-2006 sezonunda ilk iki maçında gol atan gol atan Brezilyalı forvet Ailton.

