Hyeon-gyu Oh, 21 yıl sonra bir ilki başardı
Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, Siyah Beyazlılar'ın tarihinde 2005-2006 sezonundan bu yana ilk iki maçında fileleri havalandıran ikinci futbolcu oldu.
Giriş: 15.02.2026 - 22:49 Güncelleme: 15.02.2026 - 22:49
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Güney Koreli forvet oyuncuları Hyeon-gyu Oh, Siyah Beyazlılar'ın tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
Güney Koreli forvet, siyah-beyazlı formayla ilk iki maçında gol atan ikinci isim oldu.
Listedeki bir diğer isim ise 2005-2006 sezonunda ilk iki maçında gol atan gol atan Brezilyalı forvet Ailton.
