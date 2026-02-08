Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hyun-Gyu Oh ilk maçında golle tanıştı - Beşiktaş Haberleri

        Hyun-Gyu Oh ilk maçında golle tanıştı

        Beşiktaş'ın ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı Güney Koreli santrfor Hyun-Gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta Alanyaspor ağlarını sarsmayı başardı.

        Giriş: 08.02.2026 - 22:11 Güncelleme: 08.02.2026 - 22:11
        Hyun-Gyu Oh ilk maçında golle tanıştı
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Siyah-beyazlıların gollerini 32. dakikada Orkun Kökçü ve 54. dakikada Hyun-Gyu Oh attı.

        İkinci transfer döneminde Belçika ekibi Genk’ten kadroya katılan Oh, ilk maçında gol sevinci yaşamayı başardı.

        Röveşatayla fileleri havalandıran Güney Koreli futbolcu, Tüpraş Stadyumu’nda tribünleri sevindirdi.

        Aynı zamanda az sayıda Güney Koreli futbolseverin de Hyun-Gyu Oh’u desteklemek için tribünlerdeki yerlerini aldığı görüldü.

