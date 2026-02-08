Hyun-Gyu Oh ilk maçında golle tanıştı

Iğdır'da iş merkezinde şüpheli ölüm

Iğdır'da bir iş merkezinde silah sesi üzerine yapılan ihbarda, iş yerinde bir kadın ölü bulundu; olay yerinde bulunan bir erkek gözaltına alınırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. (İHA)