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Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai'nin, Rusya'da fabrika satın aldığı ortaya çıktı. General Motors'un St. Petersburg kentindeki fabrikasının Hyundai'ye satıldığı belirtildi.

Yıllık araç üretim kapasitesi 100 bin adet olan söz konusu tesis, 2015 yılında kapatılmıştı. Hyundai'ye geçen fabrikada üretimin yeniden başlama tarihinin ise pandeminin seyrine bağlı olduğu belirtiliyor.

Hyundai ve ortağı Kia, Rusya'da yılda 200 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrikaları daha bulunuyor İki Koreli üretici, Rusya pazarında geçen yıl 400 bin otomobil satmıştı.

Rusya otomotiv pazarının bu yıl yüzde 13.5 daralması ve 1.5 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.