Hz. Muhammed hangi yıl doğdu? Peygamberimiz Hz. Muhammed kaç yıl yaşadı, ne zaman vefat etti?

Hz. Muhammed'in hayatı, sadece İslam dini için değil, tüm insanlık için önemli dersler ve örneklerle doludur. Mekke'de doğmuş, Allah tarafından peygamber olarak seçilmiş ve insanlara doğru yolu göstermek için büyük bir mücadele vermiştir. Onun hayatı, doğumundan vefatına kadar birçok önemli olayı içerir. Bu yazımızda, Hz. Muhammed'in doğum tarihini, kaç yıl yaşadığını, ne zaman vefat ettiğini ve Medine'ye hicretini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Hz. Muhammed (Sav) Ne Zaman Doğdu?

Hz. Muhammed, İslam dininin son peygamberi olarak büyük bir öneme sahiptir. Onun doğumu, İslam tarihi için bir dönüm noktasıdır ve birçok İslam geleneğinde büyük bir coşku ve saygıyla anılır. Hz. Muhammed, 20 Nisan 571 tarihinde, Miladi takvime göre Mekke'de doğmuştur.

REKLAM Hz. Muhammed'in doğduğu yıl, İslam tarihinde "Fil Yılı" olarak bilinir. Yemen Valisi Ebrehe, büyük bir ordu ve fillerle birlikte Mekke'ye saldırarak Kabe'yi yıkmak istemiştir. Ancak, Allah'ın müdahalesiyle bu saldırı başarısız olmuş ve Ebrehe'nin ordusu helak olmuştur. Bu olay, Kur'an'da "Fil Suresi"nde anlatılmaktadır. Bu olağanüstü olay, Hz. Muhammed'in doğumuyla aynı yıla denk geldiği için büyük bir sembolik önem taşır. Hz. Muhammed'in doğum günü, İslam dünyasında "Mevlid Kandili" olarak kutlanır. Mevlid, Arapçada "doğum" anlamına gelir ve Hz. Muhammed'in doğumunu anma etkinliklerini ifade eder. İslam toplumlarında Mevlid Kandili, dualar, ibadetler ve dini sohbetlerle kutlanır. Bu gün, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve Hz. Muhammed'in hayatını ve öğretilerini hatırlama vesilesidir.

Hz. Muhammed'in babası Abdullah, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptur. Annesi Amine, Beni Zühre kabilesindendir. Hz. Muhammed, babası Abdullah'ı doğumundan önce kaybetmiş ve yetim olarak dünyaya gelmiştir. Doğumundan kısa bir süre sonra, annesi Amine de vefat etmiştir. Hz. Muhammed, dedesi Abdulmuttalib ve ardından amcası Ebu Talib tarafından büyütülmüştür. REKLAM Hz. Muhammed'in doğduğu şehir olan Mekke, dönemin önemli ticaret ve dini merkezlerinden biriydi. Kabe, Mekke'de bulunuyordu ve Arap yarımadasının çeşitli yerlerinden gelen insanlar burada ibadet ediyordu. Mekke'nin bu stratejik ve dini önemi, Hz. Muhammed'in peygamberlik görevini üstlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mekke'deki sosyal ve kültürel ortam, onun karakterinin ve liderlik vasıflarının gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Hz. Muhammed, 40 yaşında iken Hira Dağı'nda Cebrail (A.S.) aracılığıyla Allah'tan ilk vahyi almış ve peygamberlik görevi verilmiştir. İlk olarak ailesi ve yakın çevresiyle başladığı tebliğ süreci, zamanla Mekke halkı arasında yayılmıştır. Mekke'de karşılaştığı büyük zorluklara rağmen, İslam'ı yayma mücadelesine devam etmiştir. 622 yılında, Mekke'deki baskı ve zulümlerden kaçınarak Medine'ye hicret etmiştir. Bu olay, İslam takvimi olan Hicri takvimin başlangıcı kabul edilir. Medine'de İslam toplumunu organize etmiş, çeşitli savaşlar ve antlaşmalar yoluyla İslam devletini güçlendirmiştir. Medine dönemi, İslam'ın hızla yayıldığı ve pek çok önemli olayın yaşandığı bir dönem olmuştur.

Hz. Muhammed (SAV) Ne Zaman Vefat Etti? REKLAM Hz. Muhammed, 8 Haziran 632 tarihinde Medine'de vefat etmiştir. O, 63 yıllık ömrünü insanlığa rehberlik ederek ve Allah'ın mesajını ileterek geçirmiştir. Vefatı, İslam dünyasında derin bir üzüntü yaratmış ve Müslümanlar için büyük bir kayıp olmuştur. Hz. Muhammed'in vefatından önceki son günleri hastalıkla geçmiştir. Rivayetlere göre, Hz. Muhammed, vefatından yaklaşık iki hafta önce hastalanmış ve bu süre zarfında yüksek ateş ve baş ağrısı çekmiştir. Hastalığı süresince zaman zaman güçten düşmüş, ancak ibadetlerine ve cemaatle namaz kılmaya devam etmiştir. Son günlerinde, hastalığı iyice ağırlaşınca evinde kalmış ve eşi Hz. Aişe'nin odasında istirahat etmiştir.

Hz. Muhammed'in vefatından önceki önemli olaylardan biri de Veda Hutbesi'dir. Veda Hutbesi, 632 yılında Hac sırasında Mekke yakınlarındaki Arafat Dağı'nda verilmiştir. Bu hutbede Hz. Muhammed, Müslümanlara son öğütlerini vermiş, adalet, eşitlik ve kardeşlik mesajlarını vurgulamış ve insan haklarına dikkat çekmiştir. Veda Hutbesi, Hz. Muhammed'in insanlığa bıraktığı önemli bir miras olarak kabul edilir. 8 Haziran 632 sabahı, Hz. Muhammed'in durumu iyice ağırlaştı. Yanında eşi Hz. Aişe ve yakın sahabeleri bulunuyordu. Son anlarında, "Refik-ı Âlâ" yani "Yüce Dost"a (Allah'a) kavuşmayı arzuladığını ifade etti. Son sözleri, "Allah'ım, Refik-ı Âlâ" oldu. Hz. Muhammed, bu sözlerin ardından ruhunu teslim etti.