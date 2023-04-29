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Haberler Kısayol Aile İ ile Başlayan Erkek İsimleri: İ Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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İ ile başlayan erkek isimleri: İ harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

İ ile başlayan erkek isimleri, anne ve baba adaylarının internet üzerinde araştırdığı konulardan biridir. Ebeveynler, dünyaya gelecek bebekleri için yaptığı her hazırlıkta özenli davrandığı gibi isim konusuna da gerekli önemi vermektedir. İsmin enerjisi ve taşıdığı anlam, ailelerin tercih sürecini etkileyen faktörlerdir. Kimi aile kendi isimlerine yakın isimlere öncelik tanırken, bazı aileler geleneksel isimleri tercih ediyor. Bunların yanı sıra günümüz modasına uygun popüler isimler de yoğun ilgi görüyor.

İ ile Başlayan Erkek İsimleri: İ Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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İ harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, geniş bir yelpazeye sahip olduğu için pek çok aile tarafından inceleniyor. İşte İ harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları…

İ ile Başlayan Erkek İsimleri

İ ile başlayan erkek isimleri arasında hem zamansız ve anlamlı hem modern ve popüler hem de geleneksel isimler bulunmaktadır. İ ile başlayan erkek bebeği isim önerileri ise şöyle:

İ Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

  • İbrahim: 1) Peygamber ismi. 2) Hakların babası.
  • İçöz: İçi özü olan
  • İdris: 1) Peygamber ismi. 2) Kerestesi güzel bir kiraz türü. 3) İlim ve bilimde ileri olan.
  • İhlas: 1) Bir sure ismi. 2) Samimiyet, dostluk.
  • İhsan: İyilik ve yardım eden kişi
  • İhvan: Yakın dost
  • İkan: Yurttaş
  • İkbal: Şanslı ve talihli, mutlu olan
  • İkram: Sunma
  • İlaydın: Demokratik ülke
  • İlbars: Ülkenin en güçlü kişisi
  • İlbay: Bir bölgenin ya da ilin yöneticisi
  • İlbey: Vali
  • İlbilge: Ülkenin bilgin kişisi
  • İlcan: Bir ülkede en sevilen kişi
  • İldeniz: Yurdun denizi
  • İldiz: Yıldız
  • İlgar: Hızlı, hücum, çabuk
  • İlgi: Bağ, alaka
  • İlgin: Gurbetten gelen
  • İlhami: İçe doğmak, esinlenmek
  • İlhan: Ülke yöneticisi, ülkenin başında olan kişi
  • İlkay: Ayın ilk hali
  • İlke: Uyulması gereken davranışların tümü
  • İlker: İlk doğan erkek çocuğu
  • İlkin: İlk önce
  • İlkut: Kutlu yurt
  • İlon: Eylül
  • İlsev: Yurdunu sev
  • İlsu: Surları olan ülke
  • İltan: Ülkenin ışığı
  • İltay: Kendi yurdunun yavrusu
  • İlteber: Vali
  • İltekin: 1) Şehzade. 2) Eşsiz ülke.
  • İlteriş: Ülkesini toplayan kişi
  • İlyas: Kutsal kitaplarda adı geçen peygamber, yağmura hükmeden peygamber
  • İmam: Müslümanlıkta cemaate namaz kıldıran kişi
  • İmdat: Yardım bekleyen, yardım isteyen
  • İmge: Tasarım, düşünceden oluşan görüntü
  • İmran: Evine bağlı erkek, evcimen
  • İmre: Arkadaş, dost
  • İnal: İnanılan kişi, güvenilir ve inanılır dost
  • İnan: Bir kimseye ya da bir şeye şüphesiz inanma
  • İnanç: Bir düşünceye ya da duyguya bağlanma, emin olma
  • İnsel: Mağaradan çıkan sel
  • İra: Bağış ve iyilik yapan
  • İrem: Görkemli bahçe, cennete benzetilerek yapılan bahçe
  • İren: Eren, ermiş, kendini Allah’a adayan
  • İrfan: Sezme, bilme ve idrak etme gücü
  • İrsal: Gönderme
  • İrşad: Uyarı, gerçeği söyleme, doğru yolu gösterme
  • İrtek: Erken doğan
  • İsa: Hristiyanlığın peygamberi
  • İsfendiyar: İran mitolojisinde yer alan hükümdar
  • İshak: 1) Kutsal kitaplarda adı geçen peygamber. 2) Güleç.
  • İskender: Fetihleriyle ün salmış hükümdar
  • İslam: Müslümanların dini inancını kapsayan isim, İslamiyet
  • İsmail: 1) Hz. İbrahim’in oğlu. 2) Duası hemen kabul olan kişi.
  • İsmet: Günahtan uzak duran kişi
  • İsrafil: Kıyamet günü sura üfleyecek olan dört büyük melekten biri
  • İstemi / İstemihan: Göktürklerin hakanı
  • İzer: İzci eri
  • İzgü: Akıllı ve iyi olan
  • İzhan: Hükümdarın yolundan yürüyen
  • İzzet / İzzettin: Kıymetli, değerli olan, yücelik

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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