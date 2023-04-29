İ harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, geniş bir yelpazeye sahip olduğu için pek çok aile tarafından inceleniyor. İşte İ harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları…
İ ile Başlayan Erkek İsimleri
İ ile başlayan erkek isimleri arasında hem zamansız ve anlamlı hem modern ve popüler hem de geleneksel isimler bulunmaktadır. İ ile başlayan erkek bebeği isim önerileri ise şöyle:
İ Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- İbrahim: 1) Peygamber ismi. 2) Hakların babası.
- İçöz: İçi özü olan
- İdris: 1) Peygamber ismi. 2) Kerestesi güzel bir kiraz türü. 3) İlim ve bilimde ileri olan.
- İhlas: 1) Bir sure ismi. 2) Samimiyet, dostluk.
- İhsan: İyilik ve yardım eden kişi
- İhvan: Yakın dost
- İkan: Yurttaş
- İkbal: Şanslı ve talihli, mutlu olan
- İkram: Sunma
- İlaydın: Demokratik ülke
- İlbars: Ülkenin en güçlü kişisi
- İlbay: Bir bölgenin ya da ilin yöneticisi
- İlbey: Vali
- İlbilge: Ülkenin bilgin kişisi
- İlcan: Bir ülkede en sevilen kişi
- İldeniz: Yurdun denizi
- İldiz: Yıldız
- İlgar: Hızlı, hücum, çabuk
- İlgi: Bağ, alaka
- İlgin: Gurbetten gelen
- İlhami: İçe doğmak, esinlenmek
- İlhan: Ülke yöneticisi, ülkenin başında olan kişi
- İlkay: Ayın ilk hali
- İlke: Uyulması gereken davranışların tümü
- İlker: İlk doğan erkek çocuğu
- İlkin: İlk önce
- İlkut: Kutlu yurt
- İlon: Eylül
- İlsev: Yurdunu sev
- İlsu: Surları olan ülke
- İltan: Ülkenin ışığı
- İltay: Kendi yurdunun yavrusu
- İlteber: Vali
- İltekin: 1) Şehzade. 2) Eşsiz ülke.
- İlteriş: Ülkesini toplayan kişi
- İlyas: Kutsal kitaplarda adı geçen peygamber, yağmura hükmeden peygamber
- İmam: Müslümanlıkta cemaate namaz kıldıran kişi
- İmdat: Yardım bekleyen, yardım isteyen
- İmge: Tasarım, düşünceden oluşan görüntü
- İmran: Evine bağlı erkek, evcimen
- İmre: Arkadaş, dost
- İnal: İnanılan kişi, güvenilir ve inanılır dost
- İnan: Bir kimseye ya da bir şeye şüphesiz inanma
- İnanç: Bir düşünceye ya da duyguya bağlanma, emin olma
- İnsel: Mağaradan çıkan sel
- İra: Bağış ve iyilik yapan
- İrem: Görkemli bahçe, cennete benzetilerek yapılan bahçe
- İren: Eren, ermiş, kendini Allah’a adayan
- İrfan: Sezme, bilme ve idrak etme gücü
- İrsal: Gönderme
- İrşad: Uyarı, gerçeği söyleme, doğru yolu gösterme
- İrtek: Erken doğan
- İsa: Hristiyanlığın peygamberi
- İsfendiyar: İran mitolojisinde yer alan hükümdar
- İshak: 1) Kutsal kitaplarda adı geçen peygamber. 2) Güleç.
- İskender: Fetihleriyle ün salmış hükümdar
- İslam: Müslümanların dini inancını kapsayan isim, İslamiyet
- İsmail: 1) Hz. İbrahim’in oğlu. 2) Duası hemen kabul olan kişi.
- İsmet: Günahtan uzak duran kişi
- İsrafil: Kıyamet günü sura üfleyecek olan dört büyük melekten biri
- İstemi / İstemihan: Göktürklerin hakanı
- İzer: İzci eri
- İzgü: Akıllı ve iyi olan
- İzhan: Hükümdarın yolundan yürüyen
- İzzet / İzzettin: Kıymetli, değerli olan, yücelik
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