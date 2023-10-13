I. Mehmed dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: I. Mehmed dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları Osmanlı Devleti'nin beşinci padişahı olan Fetret Devri'ni sonra erdirmesi sebebiyle devletin ikinci kurucusu olarak değerlendirilen I. Mehmed ya da bilinen ismiyle Çelebi Mehmed, 1413 ile 1421 yılları arasında hüküm sürmüştür. Fetret Devri'nde gerçekleşen taht kavgalarının ardından yaşanan ve Anadolu'da bozulan Türk birliğinin yeniden tesis edilmeye uğraşıldığı I. Mehmed dönemi genel özellikleri ve siyasi olayları nelerdir? I. Mehmed dönemi gelişmeleri ve önemli olayları nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Anadolu’da faaliyetlerin yanı sıra Rumeli coğrafyasında da fetih hareketlerinin yaşandığı I. Mehmed dönemi, Osmanlı Devleti tarihindeki ilk deniz savaşına sahne olmasıyla da dikkat çekmektedir. Peki, I. Mehmed dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

I. Mehmed Dönemi Genel Özellikleri

1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı’nın ardından Anadolu’daki Türk siyasi birliği bozulmuş ve Osmanlı Devleti’ de büyük bir siyasi buhranın içine girmiştir. Savaş esnasında Timur’a esir düşen Yıldırım Bayezid’in 4 oğlu arasındaki taht kavgalarının yaşandığı bu dönem Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak isimlendirilmektedir.

1402 ile 1413 yılları arasında süren bu Fetret Devri’ni sona erdiren padişah ise I. Mehmed’dir. Kardeşleri ile olan taht kavgalarından galip ayrılan I. Mehmed 1413 yılında Osmanlı Devleti’nin beşinci padişahı olmuş ve Anadolu’da kaybedilen toprakları geri almak için harekete geçmiştir. Bu dönemde İzmir, Seydişehir, Ahşehir gibi merkezler geri alınmış ve Saruhanoğulları ile Candaroğulları yeniden Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir.

Rumeli coğrafyasındaki faaliyetlere devam eden I. Mehmed Eflak ile Arnavutluk’un önemli bir kısmını Osmanlı idaresi altına almış ve Tuna kıyısında yer alan bazı merkezleri ele geçirmeyi başarmıştır. Yine bu dönemde Rumeli’de başlayan Şeyh Bedrettin ile Anadolu’da gerçekleşen Düzmece Mustafa İsyanı ile de mücadele eden I. Mehmed, her iki isyanı da bastırmayı başarmıştır.

I. Mehmed Dönemi Önemli Olayları

1413 yılında Fetret Devri’nin sona erdiği I. Mehmed Dönemi siyasi olayları şu şekilde listelenebilir:

1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı neticesinde elden çıkan İzmir, Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir yeniden Osmanlı idaresi altına girmiştir.

Aydınoğulları, Candaroğulları, Menteşeoğulları ve Germiyanoğulları elinde bulunan bazı yerler fethedilmiş ve bu beylikler yeniden Osmanlılara bağlı hale getirilmiştir.

Samsun fethedilmiştir.

Fetret Devri esnasında Osmanlı Devleti’nden ayrılan Eflak ve Bosna yeniden Osmanlılara bağlanmıştır.

1416 yılında Osmanlı Devleti ile Venedik arasında, Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı gerçekleşmiştir.

1420 yılında Şeyh Bedrettin ve 1421 yılında Düzmece Mustafa isyanları gerçekleşmiş ancak her iki isyan da Osmanlı Devleti tarafından bastırılmıştır.

I. Mehmed Dönemi Savaşları

Osmanlı – Venedik Deniz Savaşı (1416): Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı olan ve Venedik Cumhuriyeti ile gerçekleşen bu deniz savaşı; Venedik’in Osmanlı gemilerine saldırması sonucu yaşanmış ve tecrübesiz olan Osmanlı donanması bu savaştan mağlup olarak ayrılmıştır. Savaş neticesinde taraflar arasında imzalan barış antlaşması ile Venedikli tacirlere diğer milletlere nazaran daha fazla ticaret hakkı tanınmış ve Venediklilerin de Osmanlı gemilerine saldırmaması teminat altına alınmıştır.

I. Mehmed Dönemi Yenilikleri

Fetret Devri’nin hemen ardından 1413 yılında başlayan ve 1421 yılına kadar süren I. Mehmed dönemi yenilikleri şu şekildedir:

11 yıl süren Fetret Devri sona erdirilmiş ve Ankara Savaşı sonrası Anadolu’da bozulan Türk siyasi birliği yeniden sağlanmıştır. Yine Fetret Devri’nde sekteye uğramış olan Rumeli’deki fetih hareketleri yeniden başlamış ve o dönemde elden çıkan Eflak ve Bosna gibi yerler bir kez daha Osmanlı idaresi altına girmiştir.

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