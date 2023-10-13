I. Murad Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: I. Murad Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

I. Murad Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: I. Murad Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

I. Murad dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: I. Murad dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları Orhan Gazi'nin vefat etmesi üzerine tahta geçen tahtına geçen 1. Murad, Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahıdır ve 1362 ile 1389 yılları arasında hüküm sürmüştür. Hem Anadolu'da hem de Rumeli coğrafyasında yaşanan savaşlar ile fetih hareketlerinin hızlanarak sürdüğü 1. Murad dönemi; askeri, idari alanlarda da bir dizi yeniliğin yapıldığı bir zaman dilimi olarak dikkat çekmektedir. Yeniçeri ocağının temellerinin atılması, ilk kez tımar sisteminin hayata geçirilmesi gibi uygulamaların da gerçekleştiği 1. Murad dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? 1. Murad dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Balkanlarda gerçekleşen fetihlerle devletin sınırlarının genişlediği 1. Murad döneminde, Osmanlı Devleti’nin sınırları yaklaşık olarak 500 bin kilometrekareye kadar genişlemiştir. Peki, 1. Murad dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

1. Murad Dönemi Genel Özellikleri

1. Murad Dönemi, Orhan Gazi’nin vefat ettiği ve 1. Murad’ın tahta geçtiği 1362 ile 1389 yılları arasında geçen 27 seneyi kapsamaktadır. 1. Murad’ın 27 senelik hükümdarlığında hem Anadolu coğrafyası hem de Balkanlar’da fetih hareketleri hız kazanmıştır. Bir Anadolu beyliği olan Karamanoğulları ile olan mücadelelerin başladığı bu dönemde bir diğer beylik olan Candaroğulları Osmanlı Devleti kontrolü altına girmiştir. Rumeli de ise Edirne fethedilmiş yeni başkenti olarak ilan edilmiş; bunun yanı sıra Rumeli coğrafyası için önemli merkezler olan Filibe ve Gümülcine Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir.

1. Murad dönemi siyasi gelişmelerin yanında askeri, mali ve idari alanda da bir dizi gelişmelere sahne olmuştur. 27 yıl süren bu dönemde Yeniçeri ocağının temelleri atılmış, Topçu ocağı kurulmuş, defterdar, kazasker gibi atamalar gerçekleşmiştir. Rumeli’de artan fetih hareketleri ile aynı zamanda iskân politikasına hız verilmiş ve merkezi Manastır’da bulunan Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur.

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1. Murad Dönemi Önemli Olayları

1362’den 1389 senesine kadar devem eden 1. Murad dönemi siyasi olayları şu şekilde sıralanabilir.

1362 yılında Ahilerin elinde olan Ankara, Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir.

Germiyanoğulları’nın elinde bulunan Simav, Kütahya ve Emet çeyiz yoluyla Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.

Bir diğer Anadolu beyliği olan Hamitoğulları’ndan Isparta, Beyşehir, Akşehir ve çevreleri para yoluyla alınmıştır.

Candaroğulları, Osmanlı Devleti kontrolü altına girmiştir.

1363 yılında Osmanlılar ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen Sazlıdere Savaşı neticesinde Edirne, Filibe ve Gümülcine fethedilmiştir.

1364 tarihinde Macarlar komutasındaki Haçlı ordusu ile Sırpsındığı Savaşı gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti tarafından kazanılan bu savaşın sonucunda Balkanlardaki fetihler hızlanmış ve bölgedeki Macar etkinliği sona ermiştir.

1371 yılındaki Çirmen Savaşı’nda Osmanlılar ile Sırplar karşı karşıya gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin kazandığı bu savaş neticesinde Sırplar Osmanlı hakimiyetini kabul etmiştir.

1389 senesinde Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yaşanan 1. Kosova Savaşı’nı Osmanlı Devleti kazanmış ve Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyeti pekiştirilmiştir.

1. Murad Dönemi Savaşları

1. Murad döneminde Rumeli coğrafyasında gerçekleşen savaşlar şu şekildedir:

Sazlıdere Savaşı (1363): Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen bu savaşın sonunda Edirne fethedilmiştir.

Sırpsındığı Savaşı (1364): Macarlar, Bulgarlar ve Sırplardan meydana gelen Haçlılar ile Osmanlı Devleti arasında gerçeklemiştir. Osmanlıların mutlak zaferi ile sonuçlanan bu savaşın neticesinde Balkanlardaki Macar etkinliği sona ermiş ve Bulgar Krallığı Osmanlıların kontrolü altına girmiştir.

Çirmen Savaşı (1371): Sırplar ile yapılan bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır ve Sırp Krallığı Osmanlı hakimiyetini kabul etmek zorunda kalmıştır.

1. Kosova Savaşı (1389): Haçlılar ile Osmanlılar arasında gerçekleşen bu savaşın sonunda Tuna Nehri’ne kadar olan tüm coğrafya Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Bu savaş sonunda 1. Murad, bir Sırp milliyetçisi olan Miloş Obiliç tarafından şehit edilmiştir.

Murad Dönemi Yenilikleri

1. Murad döneminde askeri ve idari alanda gerçekleşen yenilikler şu şekildedir:

Bu dönemde ilk kez Pençik sistemi uygulanmış ve bu sistemle Yeniçeri ocağının temelleri atılmıştır.

Divan teşkilatı sürekli hale getirilmiştir. Kazasker, defterdar ve nişancı atamaları yapılmıştır

Rumeli’de ilk kez Tımar sistemi uygulanmıştır.

Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur.

Veraset sistemi değiştirilmiş ve devlet padişah ve çocuklarının ortak malı olarak kabul edilmiştir.

Topçu ocağı kurulmuştur.

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