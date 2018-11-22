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İBB'ye 2.2 milyarlık ek bütçe
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İBB arsa satarak 2.2 milyarlık ek bütçe yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılın bitmesine bir ay kala 2018 bütçesine 2.2 milyar liralık ek yaptı. Ek bütçe, devam eden yatırımların hızlandırılmasında kullanılacak. İBB, ek bütçeyi arsa satışlarından elde edeceği gelirle oluşturacak. Araziler arasında Etiler Polis Okulu arazisi de yer alıyor. İBB, 1 milyar 399 milyon 520 bin liraya KİPTAŞ'a satılan araziden hasılat payı alacak

22.11.2018 - 15:30 | Güncelleme:

 

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Bütçe ve Denetim Müdürlüğü'nün, ek bütçe ile ilgili 9 Kasım 2018 tarihli teklifi Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Etiler'deki polis okulu arazisi başta olmak üzere toplam 7 arsa satışından elde edilecek gelirin, 2018 yılı bütçesine dahil edilmesi istendi.

Ek ödenek teklifinde özetle şöyle denildi:
"Hasılat paylaşımı ve arsa taşı neticesinden toplam 2 milyar 217 milyon TL olarak oluşacak kurumumuz geliri, 2018 yılı bütçe hazırlık çalışmaları esnasında öngörülememiştir. Ortaya çıkan söz konusu gelirin, kurumumuz devam etmekte olan yatırımlarının hızlandırılarak tamamlanması için ek bütçe ödeneği olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür."

CHP grubunun ret oyu verdiği ek bütçe, İBB Meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

SATILACAK ARSALAR

İBB, Etiler Polis Okulu arazisinden elde edeceği hasılat paylaşım payı dışında, mülkiyeti kendine ait çeşitli ilçelerde bulunan 6 arsayı daha satarak ek bütçe oluşturacak. Satılacak olan arsalar ve belirlenen bedelleri şöyle.

"Üsküdar Bulgurlu 1119 ada 109 parsel; 385.643.180 TL, Fatih (Vatan C.) 2505 ada 1-2 parseller; 181.905.000 TL, Pendik Kurtköy 4005 ada 11 parsel; 180.900.000 TL, Pendik Şeyhli 733 ada 3 parsel; 29.775.000 TL, Arnavutköy merkez 160 parsel; 29.260.000 TL

Şile Kumbaba 824 ada 2 parsel; 21.845.000 TL."

Polis Okulu arazisinden gelecek hasılat payı ile birlikte toplam 2 milyar 217 milyon 848 bin 180 TL.

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