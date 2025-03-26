İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmasının ardından bugün toplanan İBB Meclisi'nde başkan vekili seçildi.

DHA'nın haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Nuri Aslan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Valiliği'nin kararıyla bugün başkan vekili seçmek için toplandı.

Zeynel Abidin Okul

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Başkan vekilliği için CHP grubunun adayı Nuri Aslan olurken, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul oldu. Toplantı saat 13.00'da başladı.

1.VE 2. TURDA 3'TE 2 ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberine göre İBB Başkan Vekilliği seçiminde ilk turda oylama bitti. İlk turda Nuri Aslan 173 ve Zeynel Abidin Okul 123 oy aldı.

İlk turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için 2.tur oylamaya geçildi. 2. tur oylamada da 3'te 2 çoğunluğun sağlanması beklenmiyor. Sonucun da 3.turda çıkması bekleniyor.

3.TURDA BELLİ OLDU

Başkan Vekilliği 2.tur oylamasında da 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Oylamada Nuri Aslan 177 ve Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 3.tura geçildi. 3.turdaki oylamada da Nuri Aslan İBB Başkan Vekili olarak seçildi. Aslan 3.turda 177 oy, Okul da 125 oy aldı.

NURİ ASLAN KİMDİR? Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul’da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü. 1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu. 2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır.