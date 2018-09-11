Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB Meclisi, Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan 415 metrekare büyüklüğündeki İBB'ye ait arsanın satışına temmuz ayında onay verdi. Arsa, 5 Eylül 2018 tarihli İBB Encümen kararı ile de satıldı. 2 ay gibi kısa bir sürede satılan arsayı, Esta Gayrimenkul Yatırım İşletmecilik A.Ş. satın aldı. Söz konusu encümen kararına göre, İBB arsayı Esta'ya 18 milyon 500 bin TL'ye sattı.



OTEL İLE BOĞAZ ARASINDA KALIYORDU

Astaş Holding'e bağlı Esta firmasının Kuruçeşme sahilinde yapmakta olduğu otel inşaatının hemen önünde yer alan arsa, yaklaşık 75 metre uzunluğunda ve 5,5 metre genişliğindeydi.

İBB'nin sattığı arsa, inşa edilen 99 odalı otel inşaatının boğaz kıyısı ile olan bağlantısının yaklaşık yarısını kaplıyordu.



550 MİLYON DOLARLIK OTEL

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı daha önce yaptığı bir açıklamada söz konusu otel için 550 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söylemişti.







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