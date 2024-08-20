İBB burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları nelerdir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurularında bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl 26 Eylül – 3 Kasım 2023 tarihlerinde alınan burs başvurularının, bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. "Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine burs imkânı sağlayan İBB, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL ödedi. Peki, "İBB burs başvurusu ne zaman başlıyor, İBB bursu ne kadar, başvuru şartları nelerdir?" İşte İBB burs başvuru tarihi...
Üniversite kayıtlarının başlamasının ardından, İBB burs başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. İBB burs ödemeleri üç taksit halinde öğrencilerin hesabına yatmaktadır. İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden başvurularını yapabilecek. Peki, "İBB burs başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?" İşte 2024-2025 İBB burs başvurularının başlayacağı tarih...
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İBB burs başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Geçtiğimiz sene başvurular 26 Eylül – 3 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
İBB BURSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
KİMLERİN BAŞVURUSU GEÇERLİ SAYILMAYACAK?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler,
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,
- Ücretli değişim programında bulunanlar,
- Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler,
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
- Sabıka kaydı olanlar.
2024 İBB BURSU NE KADAR?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL ödendi. Bu sene için henüz açıklama yapılmadı.