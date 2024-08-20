İBB BURSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.