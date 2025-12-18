Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İBB burs sonuçları açıklandı mı? ne zaman açıklanacak? 2025 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB üniversite burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB üniversite burs başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Ekim ayında sona eren başvuru sürecinin ardından değerlendirme süreci başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Eylül 2025 tarihinde başlayan 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine" 100 bin öğrenciye 20 bin TL'lik maddi katkı sunulacak. Gözler İBB burs sonuçlarında. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İBB üniversite burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 11:30 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İBB burs sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Üniversite öğrencileri İBB sonuçları için gözlerini ilgili kurumdan gelecek açıklamaya çevirdi. İBB, burs başvuru sonuçlarını gencuniversiteli.ibb.istanbul uygulaması ile ilan edecek. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        2

        İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2025 2026 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İBB burs sonuçlarının Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

        3

        İBB BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuç ekranına giriş yapacak. Ekranda adayların burs hakkı elde edip etmediğine ilişkin bilgilendirme yer alacak.

        Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

        2025 2026 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        Eğitim desteğiyle, 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi katkı sunulacak. Bu yıl toplam 2 milyar TL’lik destek sağlanmış olacak.

        Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.

        4

        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        • T.C. vatandaşı olmak,
        • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
        • Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
        • Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
        • Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
        • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
        • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
        • Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
        • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.v
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!
        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        EYT’li işçinin izin hesabı
        EYT’li işçinin izin hesabı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        Sis ve pus alarmı!
        Sis ve pus alarmı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme