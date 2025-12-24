İBB burs sonucu sorgulama: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarında geri sayım sürüyor. Hatırlanacağı gibi 23 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları 21 Kasım tarihinde sona ermişti. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "İBB sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025- 2026 İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' projesi kapsamında 100 bin öğrenciye 20 bin TL burs desteği sağlayacak. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği ile öğrencilere 2 taksit şeklinde 10 bin TL olarak burs ödemelerinin yapılması planlanıyor. Peki, "İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nasıl öğrenilir?" İşte detaylar...
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 2026 İBB burs başvuru sonuçlarıyla henüz açıklanmadı. İBB burs sonuçlarının Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
İBB BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İBB burs sonuçları, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.
2025 2026 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Eğitim desteğiyle, 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi katkı sunulacak. Bu yıl toplam 2 milyar TL’lik destek sağlanmış olacak.
Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?