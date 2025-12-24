Habertürk
        İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nasıl öğrenilir?

        İBB burs sonucu sorgulama: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarında geri sayım sürüyor. Hatırlanacağı gibi 23 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları 21 Kasım tarihinde sona ermişti. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "İBB sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025- 2026 İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 00:27 Güncelleme: 24.12.2025 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' projesi kapsamında 100 bin öğrenciye 20 bin TL burs desteği sağlayacak. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği ile öğrencilere 2 taksit şeklinde 10 bin TL olarak burs ödemelerinin yapılması planlanıyor. Peki, "İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nasıl öğrenilir?" İşte detaylar...

        2

        İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2025 2026 İBB burs başvuru sonuçlarıyla henüz açıklanmadı. İBB burs sonuçlarının Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

        3

        İBB BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        İBB burs sonuçları, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

        4

        2025 2026 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        Eğitim desteğiyle, 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi katkı sunulacak. Bu yıl toplam 2 milyar TL’lik destek sağlanmış olacak.

        Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.

        5

        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        • T.C. vatandaşı olmak,
        • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
        • Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
        • Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
        • Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
        • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
        • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
        • Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
        • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.v
