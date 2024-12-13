İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine sunduğu "Genç Üniversiteli" burs programında sonuç heyecanı yaşanıyor. Başvuruların Kasım ayında sona ermesinin ardından, değerlendirme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verilmesi planlanıyor. Sonuçlar, gencuniversiteli.ibb.istanbul platformu üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, İBB'den yapılacak duyuruyu sabırsızlıkla beklerken, gözler burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim desteği sunduğu “Genç Üniversiteli” burs programında, başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. İBB, bu yıl 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL destek sağlayarak gençlerin eğitim ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Sonuçların açıklanacağı tarih merak edilirken, öğrenciler süreci yakından takip ediyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel bilgiler...
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta duyurulmuştu. Bu bilgiler ışığında Genç Üniversiteli Eğitim Desteği İBB burs sonuçlarının aralık ayının 3. haftasında belli olması bekleniyor.
İBB BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuç ekranına giriş yapacak. Ekranda adayların burs hakkı elde edip etmediğine ilişkin bilgilendirme yer alacak. Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.
İBB YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?
2024-2025 İBB burs ücretleri 15 bin TL olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için verdiği İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7500 TL olarak belirlenmişti.