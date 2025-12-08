İBB’nin üniversite öğrencilerine yönelik burs programında süreç kritik bir aşamaya geldi. Yoğun ilgiyle tamamlanan başvuruların ardından değerlendirme süreci devam ederken, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Maddi destekle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan İBB, duyuruyu resmi kanalları üzerinden paylaşacak. 2025-2026 dönemi burs ödemeleri ve sonuç sorgulama ekranı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

İBB BURS BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz yıllara bakılırsa İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene başvurular 26 Eylül-1 Kasım 2024 arasında alınmış, İBB burs sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı.

Genç Üniversiteli Desteği’ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100.000 üniversite öğrencisine her öğrenciye 20.000 TL olacak şekilde toplamda 2 milyar TL destek sağlanacak. Bugüne kadar ise toplamda 2 milyar 946 bin 349 bin 600 TL Genç Üniversiteli Desteği sağlandı.