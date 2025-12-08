Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İBB BURS SONUCU SORGULA 2025: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuç sorgulama sayfası

        İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nde sonuç heyecanı artıyor. Başvuru döneminin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için İBB'den gelecek açıklamayı bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda ödemelerin Ocak ayında yapılması, gözleri bu yılın sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman belli olacak ve başvurular hangi ekran üzerinden sorgulanacak? İşte detaylar...

        Giriş: 08.12.2025 - 23:58 Güncelleme: 08.12.2025 - 23:59
        İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
        İBB’nin üniversite öğrencilerine yönelik burs programında süreç kritik bir aşamaya geldi. Yoğun ilgiyle tamamlanan başvuruların ardından değerlendirme süreci devam ederken, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Maddi destekle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan İBB, duyuruyu resmi kanalları üzerinden paylaşacak. 2025-2026 dönemi burs ödemeleri ve sonuç sorgulama ekranı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

        İBB BURS BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz yıllara bakılırsa İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

        Geçtiğimiz sene başvurular 26 Eylül-1 Kasım 2024 arasında alınmış, İBB burs sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı.

        Genç Üniversiteli Desteği’ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.

        İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100.000 üniversite öğrencisine her öğrenciye 20.000 TL olacak şekilde toplamda 2 milyar TL destek sağlanacak. Bugüne kadar ise toplamda 2 milyar 946 bin 349 bin 600 TL Genç Üniversiteli Desteği sağlandı.

        İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

        İBB başvuru sonuçlarının bu yıl da Aralık ayının ortalarına doğru açıklanacağı öngörülüyor.

        Resmî sonuçlar açıklandığında “Genç Üniversiteli” burs sisteminin resmi sayfası olan gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden duyurulacak.

