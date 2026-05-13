Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İBB davasında 37'nci duruşma | Son dakika haberleri

        İBB davasında 37'nci duruşma

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede, görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda suçlama yöneltildi. İmamoğlu'nun 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, davada bugüne kadar 33 sanığın tahliyesine karar verildi. Duruşmada konuşan İmamoğlu suçlamaları reddederken, bazı sanıklar ise usulsüz ihale ve örgüt iddialarına ilişkin savunma yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 18:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB davasında 37'nci duruşma

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

        REKLAM

        İLK DURUŞMADAN BU YANA 33 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

        Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verdi.

        İMAMOĞLU İBB DAVASINDA HÜSEYİN GÜN HAKKINDA KONUŞTU

        İmamoğlu, İBB davasında ‘casusluk’ davası ile ilgili konuştu. Söz alan İmamoğlu, "Yan salonda bir ‘casusluk’ davası görülüyor. En az buradaki iddianame kadar absürt ve alçakça hazırlanmış bir iddianameyle karşı karşıyayız. Hüseyin Gün, ne acıdır ki bu davada da aynı zamanda örgüt yöneticisi. Hüseyin Gün daha önceki sorularda suskun kalmıştı. ‘Cevap vermek istemiyorum’ demişti. Bugün çıktı, ‘Ben ne böyle bir örgütten haberdarım, ne böyle bir örgütü biliyorum, ne bir örgüte üyeyim ne de bahsi geçen suç örgütünün yöneticisiyim. Ben hayatımda beş dakika Ekrem İmamoğlu’nu gördüm ve o beş dakika tebrik ziyaretine de annem, manevi annem dediğim kişi vasıtasıyla geldim. Onun dışında da ikinci defa burada görüyorum’ diye beyanda bulundu" dedi.

        'ONGUN İLE TELEFONLA DAHİ GÖRÜŞMÜŞLÜĞÜM YOKTUR'

        Kültür A.Ş. Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu ise, "Örgüte üye olduğum, Murat Ongun’un talimatıyla hareket ettiğim ve İBB iştirak şirketi olan Kültür AŞ’de satın alma müdür vekili, ihale şefi, satın alma ihale şefi, müdür vekili, müdür yardımcısı, reklam şefi gibi pozisyonlarla usulsüz ihalelerde görev alarak suç örgütüne menfaat sağladığım iddia edilmiş. Birtakım ifadeler ve HTS baz kayıtları delil olarak sunulmuş, bunların haricinde başka delil ortaya konulmamıştır. İddianamede, örgüt yöneticisi Murat Ongun’a bağlı olarak hareket ettiğim bir örgüt üyesi olarak tarif ediliyorum ama benim Ongun ile bir tanışıklığım, görüşmüşlüğüm, sohbet etmişliğim, bir toplantı yapmışlığım yok, telefonla dahi görüşmüşlüğüm yoktur. Hiçbir HTS kaydım da yoktur. Hakediş şefiyim. Hakediş yetki alanım şu şekildedir: Kültür AŞ’de ihale kazanan firmalar belli olduktan ve sözleşmeler imzalandıktan sonra, sözleşme süresi yaptıkları iş karşılığında; Muayene Kabul Komisyonu ve Kontrol Teşkilatı tarafından yapıldığı onaylanan iş ve işlemlerin resmi hakediş dokümanlarını hazırlayıp ilgili birimlere sunan bir birimiz. Yaptığımız iş kısaca bir dokümantasyon işlemidir. Hiçbir imzam yoktur. Satın alma müdür vekili değilim, ihale şefi değilim, satın alma ihale şefi değilim. Yapılan ihalelerle ilgili görevli konumdaki şahıs değilim, ihalelerin organizasyonlarından sorumlu olan değilim, ihale süreçlerinde bizzat yer alan değilim. Bu saydıklarımın hiçbiri olmadığından dolayı alt ihaleleri muvazaalı olarak ayarladığım gerçeği değildir. HTS baz kayıtlarında görüleceği üzere hiçbir firma yetkilisiyle bir irtibatım bulunmamaktadır. Kültür AŞ’de çalışmaktayım. Hakediş işlemleri için pek çok birimi ziyaret etmekteyim. Ziyaretlerde ve şirket içinde iddianamede yer alan birtakım usulsüzlüklere şahit oldum. Bu usulsüzlüklerden rahatsızlık duyarak 2021 yılında Kültür AŞ’ye gelen mülkiye müfettişine şahit olduğum usulsüzlükleri aktararak bu usulsüzlüklerin tespitinde ve teftiş raporunun hazırlanması sürecinde yardımcı oldum. Çalıştığım süreç içerisinde şahit olduğum, gördüğüm, duyduğum usulsüzlükleri Savcılıkla paylaştım. Etkin pişmanlık kapsamında verdiğim ifadeleri tekrar ediyorum" dedi.

        ‘REKLAM İSTANBUL’UN KÜLTÜR A.Ş.’DEN ALDIĞI YÜKLÜCE İHALELER OLDU’

        Köseoğlu, "2019'un sonlarıydı. Serdal Taşkın’ın odasına girip çıktığım için o dönem içerisinde Reklam İstanbul firmasından bahsetti. 2019 yılı içerisinde sanırım kurulmuş bir firma. 2019'un sonunda Reklam İstanbul diye bir firmanın olduğunu ve herhangi bir iş deneyimi ve yeterliliğinin olmadığını yani herhangi bir ihale veya satın alma sürecinde bulunamayacağını, o yüzden ufak ufak işler verilerek şirketin yapmış olduğu iş deneyimlerinin artırılarak büyük ihalelere katılmasını söylemişti. Reklam İstanbul'a ufak ufak işler verilerek daha sonrasındaki büyük hacimli işler verilmeye başlandı ve o arada da tabii ki iş deneyim belgesi oluştu. 3G kapsamında yapılmış olan ihalelerin belli bir limit üstünde iş deneyim belgesi aranma şartı var Kültür A.Ş.'nin yönetmeliği gereği. O yüzden ufak ufak işler verilmesi gerekiyor ki hacim artmalı ve daha sonrasında daha büyük ihalelere katılabilmesi için bir iş deneyim belgesi oluşma süreci olması gerekiyor. Bununla ilgili bana söylemi, anlatımları oldu" dedi.

        Mahkeme Başkanı ise, ‘Bu firmaya neden önem verdiğini ne olarak sana açıkladı? Böyle bir şey var mı?’ diye sordu. Köseoğlu "Açıkçası çok fazla bir detay belirtmedi bana. Sadece önemli olduğunu söyledi. Bu şirketin aslında Nihat Sütlaç'ın olmadığını, Murat Ongun'a ait olduğunu, hatta kendisinin de öyle hani sembolik nitelikte bir ortaklığının olduğundan bahsetmişti. Bir buçuk yıl içerisinde Reklam İstanbul'un Kültür A.Ş.'den almış olduğu yüklüce ihaleler oldu" dedi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!

        Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira'ya saldırıda bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip edere...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!