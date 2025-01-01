İBB'den emekli ve 65 yaş üstü kişilere 1 TL'ye tesis hizmeti! Kayıt nasıl yaptırılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli ve 65 yaş üstü vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla İBB'ye ait tesislerde alınan hizmete karşılık olarak 1 TL alacak. Peki, hangi tesislerde geçerli olacak? İşte, tüm bilinmesi gereken detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli ve 65 yaş üstü vatandaşlardan belediyeye ait spor tesislerini kullanmasına karşın 1 TL alacak. Hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla yapılan uygulama İBB bünyesindeki 71 tesiste geçerli olacak. Peki, nasıl kayıt yaptırılır ve hangi tesisler var? İşte, detaylar...
EMEKLİLER VE 65 YAŞ ÜZERİ İSTANBULLULAR HİZMETTEN YARARLANABİLECEK
Spor İstanbul tesislerinde, emekliler ve 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 06:30-15:30 saatleri arasında yalnızca 1 TL ücret ödeyerek yüzme ve fitness hizmetlerinden yararlanabilecek.
Bu kapsamda yüzme için 12 kontörlük paket 12 TL’ye, fitness içinse 18 kontörlük paket 18 TL’ye satın alınabilecek.
NASIL KAYIT YAPTIRILIR?
- Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden barkodlu emeklilik belgesi alarak https://online.spor.istanbul web adresinden üyelik oluşturabilecek.
- 60 yaş üstü bireyler ise doğrudan tesislere giderek başvuru yapabilecek.
- Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra ek bir belge getirilmesine gerek kalmayacak.
1 TL'YE YÜZME VE FİTNESS HİZMETİ VEREN İBB TESİSLERİ
Fıtness Hizmeti Sunan İbb Tesisleri
75. Yıl Yüzme Havuzu
Arnavutköy (Boğazköy) Spor Tesisi
Avcılar Spor Kompleksi
Bahçelievler Spor Kompleksi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Beylikdüzü Beykent Spor Eğitim Merkezi
Beyoğlu Spor Tesisi
Büyükçekmece Mimaroba Spor Eğitim Merkezi
Cemal Kamacı Spor Kompleksi
Çekmeköy Spor Kompleksi
Fatih Spor Kompleksi
Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi
Güngören Spor Eğitim Merkezi
Hakkı Başar Spor Kompleksi
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Haliç Su Sporları Merkezi
Halkalı Yüzme Havuzu
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Kartal Atalar Spor Eğitim Merkezi
Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi
Kartal Yakacık Spor Eğitim Merkezi
Maltepe Sahil Spor Tesisi
Mehdi Sancak Spor Tesisi
Metin Oktay Spor Tesisi
Otogar Spor Eğitim Merkezi
Pendik Çamlık Spor Tesisi
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
Sefaköy Yüzme Havuzu
Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi
Silivrikapı Buz Pisti Ve Spor Tesisi
Sultanbeyli 100, Yıl Spor Kompleksi
Sultanbeyli Mehmet Akif Spor Eğitim Merkezi
Şile Spor Kompleksi
Taha Akgül Spor Kompleksi
Tevfik Aydeniz Spor Tesisi
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi
Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu
Yeşilpınar Yüzme Havuzu
Yüzme Hizmeti Sunan İbb Tesisleri
75. Yıl Yüzme Havuzu
Arnavutköy (Boğazköy) Spor Tesisi
Avcılar Spor Kompleksi
Bahçelievler Spor Kompleksi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Beykoz Spor Tesisi
Beyoğlu Yüzme Havuzu
Cemal Kamacı Spor Kompleksi
Çekmeköy Spor Kompleksi
Esenler Spor Kompleksi
Fatih Spor Kompleksi
Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi
Halkalı Yüzme Havuzu
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
Sefaköy Yüzme Havuzu
Şile Spor Kompleksi
Taha Akgül Spor Kompleksi
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi
Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu
Yenidoğan Yüzme Havuzu
Yeşilpınar Yüzme Havuzu