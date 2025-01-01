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        Haberler Bilgi Gündem İBB'den emekli ve 65 yaş üstü kişilere 1 TL'ye tesis hizmeti! Kayıt nasıl yaptırılır, hangi tesislerde geçerli, şartları neler?

        İBB'den emekli ve 65 yaş üstü kişilere 1 TL'ye tesis hizmeti! Kayıt nasıl yaptırılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli ve 65 yaş üstü vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla İBB'ye ait tesislerde alınan hizmete karşılık olarak 1 TL alacak. Peki, hangi tesislerde geçerli olacak? İşte, tüm bilinmesi gereken detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 12:55 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:55
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli ve 65 yaş üstü vatandaşlardan belediyeye ait spor tesislerini kullanmasına karşın 1 TL alacak. Hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla yapılan uygulama İBB bünyesindeki 71 tesiste geçerli olacak. Peki, nasıl kayıt yaptırılır ve hangi tesisler var? İşte, detaylar...

        2

        EMEKLİLER VE 65 YAŞ ÜZERİ İSTANBULLULAR HİZMETTEN YARARLANABİLECEK

        Spor İstanbul tesislerinde, emekliler ve 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 06:30-15:30 saatleri arasında yalnızca 1 TL ücret ödeyerek yüzme ve fitness hizmetlerinden yararlanabilecek.

        Bu kapsamda yüzme için 12 kontörlük paket 12 TL’ye, fitness içinse 18 kontörlük paket 18 TL’ye satın alınabilecek.

        3

        NASIL KAYIT YAPTIRILIR?

        - Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden barkodlu emeklilik belgesi alarak https://online.spor.istanbul web adresinden üyelik oluşturabilecek.

        - 60 yaş üstü bireyler ise doğrudan tesislere giderek başvuru yapabilecek.

        - Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra ek bir belge getirilmesine gerek kalmayacak.

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        1 TL'YE YÜZME VE FİTNESS HİZMETİ VEREN İBB TESİSLERİ

        Fıtness Hizmeti Sunan İbb Tesisleri

        75. Yıl Yüzme Havuzu

        Arnavutköy (Boğazköy) Spor Tesisi

        Avcılar Spor Kompleksi

        Bahçelievler Spor Kompleksi

        Bayrampaşa Spor Kompleksi

        Beylikdüzü Beykent Spor Eğitim Merkezi

        Beyoğlu Spor Tesisi

        Büyükçekmece Mimaroba Spor Eğitim Merkezi

        Cemal Kamacı Spor Kompleksi

        Çekmeköy Spor Kompleksi

        Fatih Spor Kompleksi

        Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi

        Güngören Spor Eğitim Merkezi

        Hakkı Başar Spor Kompleksi

        Haldun Alagaş Spor Kompleksi

        Haliç Su Sporları Merkezi

        Halkalı Yüzme Havuzu

        Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

        Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

        Kartal Atalar Spor Eğitim Merkezi

        Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi

        Kartal Yakacık Spor Eğitim Merkezi

        Maltepe Sahil Spor Tesisi

        Mehdi Sancak Spor Tesisi

        Metin Oktay Spor Tesisi

        Otogar Spor Eğitim Merkezi

        Pendik Çamlık Spor Tesisi

        Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

        Sefaköy Yüzme Havuzu

        Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi

        Silivrikapı Buz Pisti Ve Spor Tesisi

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        Sultanbeyli 100, Yıl Spor Kompleksi

        Sultanbeyli Mehmet Akif Spor Eğitim Merkezi

        Şile Spor Kompleksi

        Taha Akgül Spor Kompleksi

        Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

        Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

        Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu

        Yeşilpınar Yüzme Havuzu

        Yüzme Hizmeti Sunan İbb Tesisleri

        75. Yıl Yüzme Havuzu

        Arnavutköy (Boğazköy) Spor Tesisi

        Avcılar Spor Kompleksi

        Bahçelievler Spor Kompleksi

        Bayrampaşa Spor Kompleksi

        Beykoz Spor Tesisi

        Beyoğlu Yüzme Havuzu

        Cemal Kamacı Spor Kompleksi

        Çekmeköy Spor Kompleksi

        Esenler Spor Kompleksi

        Fatih Spor Kompleksi

        Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi

        Halkalı Yüzme Havuzu

        Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

        Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

        Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi

        Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

        Sefaköy Yüzme Havuzu

        Şile Spor Kompleksi

        Taha Akgül Spor Kompleksi

        Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

        Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu

        Yenidoğan Yüzme Havuzu

        Yeşilpınar Yüzme Havuzu

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