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İBB'den Gezi Parkı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin "Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı"na geçmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu karar meydanın yeniden yeşil ve estetik bir alana dönüştürülme projesini durdurmak için alınmıştır" dedi

İBB'den Gezi Parkı açıklaması
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin değişmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Galata Kulesi'nden sonra benzer sürecin Gezi Parkı'nda da yaşanmasının "gasp" olarak nitelendiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şimdi de Gezi Parkı alanı, İBB’ye haber bile verilmeden, sadece 1 günlük yazışma ile yürütülmüştür. Yüzbinlerce İstanbullu’nun oy vererek yapılmasını istediği yeni Taksim Meydanı projesinin çalışmalarına başlamak üzereyken alınan bu kararın zamanlaması manidardır. Bu karar meydanın yeniden yeşil ve estetik bir alana dönüştürülme projesini durdurmak için alınmıştır. Üstelik, 350 bin İstanbullunun demokratik katılım süreciyle şekillenmiş iradesine rağmen, alınmıştır. İstanbul’u betona çeviren kafa yapısının, İstanbul’un sembolik meydanını yeşile çevirecek bir projenin karşısında durması tesadüf değildir."

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