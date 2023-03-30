İBB'den, metrobüs parçalama görüntüsüyle ilgili açıklama

Sosyal medyada, bir metrobüsün iş makinesi tarafından parçalanmasına ilişkin görüntülerin yer alması ve yapılan işleme tepki gösterilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı.

"VERİMSİZ VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTI"

Açıklamada, "Söz konusu görüntü; 2007 ve 2008 yılında Hollanda'dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının 'Makine Kimya Endüstrisi' tarafından taşınma öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür. Kurumumuz, yerli üretim olan güçlü ve konforlu metrobüs araçlarını şehrimize kazandırmaya devam etmektedir" denildi.