Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, lüks otomobil ithalatçısı Çiftkurtlar'ın sahibi iş adamı Şahin Mehmet Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) istediği imar planı değişikliği, oybirliğiyle reddedildi. İBB Meclisi, Çiftkurtlar'a ait Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde Honda Plaza'nın bulunduğu toplam 3 bin metrekarelik iki parsel için istenen imar planı değişikliğini görüştü. Çiftkurtlar, parsellerden birinin uzun süre önce sağlık tesisi alanına alındığını ancak aradan geçen zaman içinde kamulaştırma yapılmadığını gerekçe göstererek, "sağlık ve küçük sanayi" alanında kalan parsellerin, ticaret alanına alınması için imar planı değişikliği istedi. Çiftkurtlar, uygulamadaki planlara göre 3 kat yapı yapma hakkı olan söz konusu arazide, 19 kat inşaat hakkı talep etti.



İBB MECLİSİ REDDETTİ

İBB Meclisi, Çiftkurtlar'ın talep ettiği imar planı değişikliğini oybirliğiyle reddetti. Var olan imar hakkının 11.5 kat üstünde bir inşaat artışı talep edildiğini değerlendiren İBB, "Teklif ile mer'i plan koşullarının çok üstünde bir inşaat alanı artışı getirerek, yapı ve hareketli nüfusu yoğunluğunu artırıcı, sağlık tesisi alanı donatısını azaltıcı ve mer'i plan hükümleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırı nitelik taşıdığı görülmektedir" açıklamasını yaptı.



Lüks otomobil ithalatçısı olarak ün yapan Şahin Mehmet Çelik, 2012 yılında sinema oyuncusu ve şarkıcı Sibel Turnagöl ile evlenmesiyle de kamuoyu tarafından yakından tanındı. Çelik, çeşitli davalar nedeniyle de haberlere konu olmuştu.

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