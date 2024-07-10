İBB'nin 10 ilçede taşınmaz satışına onay!

İBB Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Meclis'te, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.

10 İLÇEDE TAŞINMAZ SATIŞI

AA'da yer alan habere göre Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Tuzla, Fatih, Kartal, Pendik, Eyüpsultan, Ataşehir, Kağıthane, Eyüpsultan, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan çeşitli büyüklükteki taşınmazların satışına onay verdi.

Bahçelievler, Kartal, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerindeki bazı parsellerin imar barışına göre satışı da Meclis'ten geçti. Meclis'te, Büyükçekmece'de yürütülen Kordonboyu Sahil Düzenleme Projesi otopark alanı da gündeme geldi.