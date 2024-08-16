İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

YKS tercih sonuçlarına göre İstanbul'da bulunan üniversitelere yerleşen öğrenciler kalacakları yer için araştırmalarına başladı. İBB yurt başvuru tarihleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024-2025 yurt başvurularının başladığını duyurdu. İBB yurt başvuru ekranı da erişime açıldı. Yurtlarda kimlerin kalabileceğini merak eden öğrenciler, başvuru şartlarını sorguluyor. Peki İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?