İbrahim Büyükak: Yıl dönümümüz kutlu olsun, bir tanem

İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 2021 yılında oğulları Aslan Oktay'ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Büyükak ve Beşen, evliliklerinin yedinci yıl dönümünü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İbrahim Büyükak, eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, gönderisine "Yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram