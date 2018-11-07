Aktif futbol hayatını bıraktıktan sonra yeniden Antalyaspor’a dönen İbrahim Dağaşan, Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın ekibinde antrenör olarak yeşil sahalara döndü. Dağaşan, kırmızı beyazlıların Akhisar maçı hazırlıklarını sürdürdüğü akşam antrenmanında takımdaki yerini aldı.

Kariyerinde en fazla maça Antalyaspor’da çıkan İbrahim Dağaşan, 101 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Dağaşan, geçen sezon da Antalyaspor’un pilot takımı Kemerspor 2003’te forma giymiş ve 29 maçta 7 kez gol sevinci yaşamıştı.

Fransa'da dünyaya gelen İbrahim Dağaşan, orta saha ve ön libero mevkilerinde oynadı. Daha önce İnegölspor, Bursaspor, Sivasspor, Bucaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Menemen Belediyespor ve Kemer 2003 formaları giyen Dağaşan, kariyerinde 46 Türkiye Kupası, 29 TFF 3’üncü Lig, 61 TFF 2'nci Lig, 92 TFF 1'inci Lig ve 186 Süper Lig karşılaşmasına çıktı.

Spor Toto Süper Lig’de evinde pazar günü saat 19.00’da Akhisarspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor bu maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nden Teknik Direktör Bülent Korkmaz idaresinde sürdürdü. Koşu ile başlayan antrenman, 3 grup halinde beşe iki top kapma oyunu ve yine koşu ile sona erdi.

BOFFİN VE MUSTAFA SARP'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenmanın sonunda kaleci Ruud Boffin ile antrenör Mustafa Sarp için sahada doğum günü kutlaması yapıldı. Teknik heyet ve futbolcular, neşeli geçen doğum günü partisi sonrasında Boffin ile Mustafa Sarp'ı tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ