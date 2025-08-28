İbrahim Hacıosmanoğlu: Galatasaray ilk 16'ya kalır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY İYİ BİR KURA ÇEKTİ"

Galatasaray'ın rakiplerini değerlendiren Hacıosmanoğlu, "Galatasaray iyi bir kura çekti. Gruptan çıkacağına şahsen inanıyorum. Birinci torbadan deve dişi rakipler gelmedi. Liverpool, eski Liverpool değil. Bana göre güzel kura çekti. Dördüncü torbada Türk takımı olması insanın içini acıtıyor ama Galatasaray, ikinci üçüncü torba takımlarından daha güçlü. Galatasaray, son 16'ya kalır, bu kadroyla da son 16'da da iş yapmaları gerekiyor. Başarılar diliyorum." dedi.