Kızının adını plakasına yazdırdı 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bir dönem Trabzonspor'un başkanlığını yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz gün olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ve çocukları ile birlikte Etiler'deki bir mekanda yemek yedi.

Çıkışta görüntülenen Hacıosmanoğlu, 12 milyon TL değerindeki yeni otomobiline bindi.

1999 yılında beri Hatice Hacıosmanoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren İbrahim Hacıosmanoğlu, kızı Ela'nın adını aracının plakasına yazdırdığı görüldü. Hacıosmanoğlu'nun Efe ve Eren adında iki çocuğu daha bulunuyor.