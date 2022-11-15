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Haberler Magazin İbrahim Kutluay'a hayranlarından: Ağabey senin boyun kaç? - Günün magazin haberleri
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İbrahim Kutluay'a hayranlarından: Ağabey senin boyun kaç?

Bebek'te objektiflere yansıyan İbrahim Kutluay'ın minik hayranları ile diyaloğu gülümsetti

İbrahim Kutluay'a hayranlarından: Ağabey senin boyun kaç? - Günün magazin haberleri
"1,97 mi? Vayyy!"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Bebek'te görüntülendi. Kutluay, ATM'den para çekeceği sırada yanına gelen minik hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

"1,97 Mİ? VAYYY!"

Objektiflere poz veren İbrahim Kutluay, minik hayranının, "Ağabey senin boyun kaç?" sorusuna, "1,97 cm..." yanıtını verdi. Eski basketbolcu, "Vayyy!" cevabını almasının ardından kahkaha attı.

"HER ŞEY YOLUNDA, MUTLUYUZ"

Öte yandan İbrahim Kutluay, geçtiğimiz hafta ise 10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Edvina Sponza ile Etiler'deydi. Çift, bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı.

İkili, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmıştı. Kutluay ile Sponza, gazetecilere, "Her şey yolunda, mutluyuz" demekle yetinmişti. İkili, ardından otomobillerine binerek, oradan uzaklaşmıştı.

"BARIŞACAĞIMIZI SANMIYORUM" DEMİŞTİ

Kutluay, daha önce yaptığı açıklamada, "Edvina ile ayrıldık." derken, bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna, "Vallahi ayrıldık" yanıtını vermişti.

İbrahim Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp, barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" demişti. Ancak ikili, beraberliklerine yeniden şans vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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