İbrahim Kutluay'a hayranlarından: Ağabey senin boyun kaç?

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"1,97 mi? Vayyy!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Bebek'te görüntülendi. Kutluay, ATM'den para çekeceği sırada yanına gelen minik hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

"1,97 Mİ? VAYYY!" Objektiflere poz veren İbrahim Kutluay, minik hayranının, "Ağabey senin boyun kaç?" sorusuna, "1,97 cm..." yanıtını verdi. Eski basketbolcu, "Vayyy!" cevabını almasının ardından kahkaha attı.

"HER ŞEY YOLUNDA, MUTLUYUZ" Öte yandan İbrahim Kutluay, geçtiğimiz hafta ise 10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Edvina Sponza ile Etiler'deydi. Çift, bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı.

İkili, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmıştı. Kutluay ile Sponza, gazetecilere, "Her şey yolunda, mutluyuz" demekle yetinmişti. İkili, ardından otomobillerine binerek, oradan uzaklaşmıştı. "BARIŞACAĞIMIZI SANMIYORUM" DEMİŞTİ Kutluay, daha önce yaptığı açıklamada, "Edvina ile ayrıldık." derken, bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna, "Vallahi ayrıldık" yanıtını vermişti.