Geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına konuk olan Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'dan ayrılma sürecini anlatırken ''Evden gönderdim ama gitmedi. Annemle odamızı kilitleyip uyuyorduk'' demişti.

"SUSMAM DOĞRU SÖYLEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ"

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Kutluay'ı Bebek'te bir mekan çıkışı gören gazeteciler, eski basketbolcuya Demet Şener'in bu sözlerini hatırlatmıştı.

Kutluay, şu açıklamayı yapmıştı:

"Öyle bir şey yok. Benim her söylenene cevap vermemem onun doğru olduğu anlamına gelmiyor."

"MÜVEKKİLİM ÇOK ÜZÜLDÜ"

Bugün '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Demet Şener'in avukatı Aslı Çelik de İbrahim Kutluay'ın sözlerine yanıt verdi.

Aslı Çelik açıklamasında, "Demet Şener'in söylediği her şey doğrudur. Durum zaten yeterince zor, müvekkilim çok üzüldü. Anlatılanlar doğru değil" dedi.

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