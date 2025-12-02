Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten aşk yaşıyor

        İbrahim Selim aşkını ilan etti

        İbrahim Selim, gönlünü sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 14:59 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşkını ilan etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        2023'te DJ Daye Ay ile nişanlanan ancak kısa bir süre önce bu birlikteliğini sonlandıran oyuncu İbrahim Selim, yeni bir aşka yelken açtı.

        Daye Ay ve İbrahim Selim
        Daye Ay ve İbrahim Selim

        İbrahim Selim, gönlünü sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdı.

        Ayşe Şeyma Keten'
        Ayşe Şeyma Keten'

        "FOTOĞRAF BİLE KOYDU"

        İbrahim Selim, birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Selim, sunuculuğunu yaptığı programa seyirci olarak gelen sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'in paylaşımına kalp emojisi ekleyip "Fotoğraf bile koydu" ifadelerini not düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İbrahim Selim
        #Ayşe Şeyma Keten
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"