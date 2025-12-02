2023'te DJ Daye Ay ile nişanlanan ancak kısa bir süre önce bu birlikteliğini sonlandıran oyuncu İbrahim Selim, yeni bir aşka yelken açtı.

Daye Ay ve İbrahim Selim

İbrahim Selim, gönlünü sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdı.

Ayşe Şeyma Keten'

"FOTOĞRAF BİLE KOYDU"

İbrahim Selim, birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Selim, sunuculuğunu yaptığı programa seyirci olarak gelen sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'in paylaşımına kalp emojisi ekleyip "Fotoğraf bile koydu" ifadelerini not düştü.