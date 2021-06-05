Her hafta ekranların klasik programı İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yayın sırasında sık sık duygusal anlar yaşıyor. Seyirciler İbrahim Tatlıses'in hayatını merak ediyor. Peki İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar...

İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?

69 yaşındadır.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952'de Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu),ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.

İBRAHİM TATLISES NE ZAMAN VURULDU?

14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

İki hafta boyunca Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarılmıştır, böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmıştır.6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürmüşlerdir.Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapılmıştır.

İBRAHİM TATLISES'İN EVLİLİKLERİ

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin iki kız bir erkek olmak üzere üç çocuğu oldu. 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı Perihan Savaş ile birlikteliği başladı. Savaş'la evliliğinden Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlerde şu belirtildi: "İbrahim Tatlıses tarafından kaçırıldıktan sonra yedi saat boyunca dövüldüğünü ileri süren film oyuncusu Perihan Savaş, savcılığa başvurarak Tatlıses'in ruh hastası olduğunu söyledi ve tutuklanmasını istedi. Savaş'ın gözünün morarmış, sol kaşının da patlamış olduğu görüldü. Tatlıses polisteki sorgusunda "Savaş çocuğumun annesidir. Sağda solda dolaşmasını bir erkek olarak gururuma yediremedim" ifadelerini kullanmıştır.Savaş, sonrasında Tatlıses ile olan ilişkisini bitirdi. 1983'te Günah filmini çekerken tanıştığı Derya Tuna'yla ilişkisinden "İdo" (İbrahim) adında bir oğlu oldu.

İbrahim Tatlıses, 27 Eylül 2011'de Ayşegül Yıldız'la hastanede evlendi. Çiftin nikâhını Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıyarken, Fatih Terim de nikâh şahidi oldu.29 Kasım 2013 tarihinde Ayşegül Yıldız ile boşandı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden Elif Ada isimli bir kızı var.

Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmıştır. 2021 yılında Gülçin Karakaya ile evlenmiştir. 1 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan İbo Show programında Gülçin Karakaya ile evlendiklerini açıklayan İbrahim Tatlıses, Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a yaptığı açıklamada, “Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği” demiştir.

İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İbrahim Tatlıses'in en ünlü çocuğu sıkça gündemde yer alan ve babası gibi şarkıcılıkta şansını deneyen İdo Tatlı'dır. En küçük çocuğu ise Elif Ada Tatlı'dır. Ayrıca İbrahim Tatlıses'in ilk etapta kabul etmediği daha sonra barış sağladığı kızı Dilan Çıtak da şarkıcıdır.

İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARININ İSİMLERİ

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu bulunmaktadır.