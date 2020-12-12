Fenerbahçe sahasında yine yenildi. Üstelik şampiyonluk iddiası olmayan ligin orta sıralarında tutunma amacında olan bir takımdan 3 gol yiyerek.

Malatyasporlu oyuncular biraz dikkatli olsalardı sonuç beşlik olurdu.

Sezona iyi başlayan Fenerbahçe'ye ne oldu da geriye gitmeye başladı?

Asıl üzerinde durulması gereken soru budur.

Kazandıkları maçları da anımsarsak hep ite kaka atılan goller söz konusu.

Taraftarın şöyle rahat bir maç izlediği, hatta harika oynadılar dediği kaç maç var?

Fenerbahçe'de bir sorun olduğu gerçek.

Sezon başından bu yana bu iş Erol Bulut'a büyük gelir demiştik. Keşke yanılsaydık. Ancak gerçekler acımasız.

Burası Fenerbahçe Kulübü beyler. Anadolu'da herhangi bir takım değil.

O formanın adı da tarihi de sizin anlayamayacağınız kadar büyüktür. Bunu bilin ona göre sahaya çıkın.

Yenilebilirsiniz. Hatta 3 gol de yiyebilirsiniz. Bunlar futbolun içerisinde olan şeylerdir.

Fakat hiç kimsenin eli belinde gezmeye hakkı yoktur.

Koşmayan, mücadele etmeyen oyuncunun o takımda işi olamaz.

Yepyeni bir takım kuruldu. Hepimiz bunun farkındayız. Bu kadar yetenekli ve birbirine yakın düzeyde oyuncuları motive etmek zordur.

Fenerbahçe'nin geniş kadro avantajı yanı sıra dezavantajı da söz konusu.

Tüm bunları sezon başında dile getirdik.

Bu sorun bir türlü giderilemiyor.

Aksine oyuncular performans olarak düşüşe geçti. Bu da takımın bütününe yansıdı.

Örneğin Sosa bu takıma alınırken lider pozisyonu üstleneceği söylenmişti.

Ne olduysa Sosa küstürüldü. Takımın saha içi lideri de yok oldu gitti. Bu tamamen Erol Bulut'un hatasıdır.

Oyuncunun güvenini yok etti açıkçası.

Baştan beri söylüyoruz. Fenerbahçe'nin bir oyun planı yok.

Topu ayağına alan oyuncu pas verecek adam bulamıyor. Nedeni, durarak oynuyorlar. Hareketsizler. Boş alana kaçma, rakibin dikkatini dağıtma gibi bir hamle söz konusu değil.

Savunma zaten yerlerde. Malatyalı oyuncular her halde hiç bu kadar rahat bir maç oynamamışlardır. Baskı yok. Engelleyen yok. Koşan yok. Şaşırmamak elde değil.

Takım ruhunu yitirmiş, yenilgiyi kabullenmiş acemiler mangası gibi. Gerçekten inanılması zor.

Böyle bir oyun bırakın Fenerbahçe'yi, hiçbir takıma yakışmaz.

Oyun başladığında sonuç belliydi aslında. İlk yarı tek şutunu 38'inci dakikada atan bir takım vardı sahada.

İkinci yarı 3-0'ın verdiği rahatlıkla geriye yaslanan Malatya, Fenerbahçe'ye alan bıraktı. Biraz da "Sen oyna" dercesine. Ne gezer! Bu fırsatı bile kullanamadılar.

Hatalar ortada. Yapılamayanlar belli.

Şimdi bu tabloya bakıp neler olacağını göreceğiz.

Böyle gitmez. Emeğe de harcanan paralara da yazık.

Kasımpaşa örneği ortada. 3 teknik direktör değiştirdiler. İşler gayet iyi gidiyor. Değişimde yarar var.