Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İbrahim Yıldız için kan temin edildi - Magazin haberleri

        İbrahim Yıldız için kan temin edildi

        Bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'ın yoğun bakımdaki tedavisi yaklaşık 6 aydır sürüyor. Oyuncunun ablası Ela Altınay, 0 Rh+ kan ihtiyacı olduğunu duyurarak destek çağrısında bulundu. Yapılan çağrıya kısa sürede yanıt gelirken, kan ihtiyacının karşılandığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 18:37 Güncelleme: 19.02.2026 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kan ihtiyacı karşılandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025'te Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalmış, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

        Uzun süredir hastanede tedavi altında bulunan İbrahim Yıldız, bu süreçte birden fazla ameliyat geçirdi. Yıldız, yaklaşık 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

        REKLAM

        İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kardeşinin sağlık durumuna ilişkin zaman zaman sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapıyor. Altınay, paylaşımında, İbrahim Yıldız için 0 Rh+ kan ihtiyacı olduğunu duyurarak destek çağrısında bulundu.

        Kısa sürede çok sayıda kişinin harekete geçmesinin ardından Ela Altınay, yeni bir açıklama yaparak kan talebinin karşılandığını bildirdi. Paylaşımında; "Kan talebi karşılandı. Şu an için ihtiyaç yok. İlginiz için teşekkür ederiz. İhtiyaç olursa bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Köpekten kaçarken otobüsün çarptığı üniversiteli ağır yaralandı, kaza kamerada

        Trabzon'da başıboş köpeğin saldırısından kaçmak isterken yola atlayan üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21), halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

        #İbrahim Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Tartıştığı aracın üzerine sürdü!
        Tartıştığı aracın üzerine sürdü!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme