İbrahim Yıldız için kan temin edildi

Oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025'te Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalmış, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süredir hastanede tedavi altında bulunan İbrahim Yıldız, bu süreçte birden fazla ameliyat geçirdi. Yıldız, yaklaşık 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

REKLAM

İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kardeşinin sağlık durumuna ilişkin zaman zaman sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapıyor. Altınay, paylaşımında, İbrahim Yıldız için 0 Rh+ kan ihtiyacı olduğunu duyurarak destek çağrısında bulundu.

Kısa sürede çok sayıda kişinin harekete geçmesinin ardından Ela Altınay, yeni bir açıklama yaparak kan talebinin karşılandığını bildirdi. Paylaşımında; "Kan talebi karşılandı. Şu an için ihtiyaç yok. İlginiz için teşekkür ederiz. İhtiyaç olursa bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraflar: Instagram