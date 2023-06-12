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İbrahim Yıldız: Jesus'a kupalı veda!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı lacivertlilerin galibiyet golleri Batshuayi'den geldi. Fenerbahçe 7. kez kupayı kazanma başarısı gösterdi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini kaleme aldı

İbrahim Yıldız: Jesus'a kupalı veda!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, tam 10 sezon sonra Türkiye Kupası'nı kazandı.

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini ve Jesus'un son maçını kaleme aldı.

İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

''Fenerbahçe, İzmir’de oynanan final maçında Başakşehir’i yenerek Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

Batshuayi’nin attığı iki golle mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler, 10 sezon sonra kupayı kazanma sevincini yaşadı.

Sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında beklenilen başarıyı gösteremeyince amacına ulaşamadı.

Ezeli rakipleri Galatasaray’ın ardından ikinci olan Sarı-Lacivertliler de en çok eleştirilen isim şüphesiz teknik direktör Jesus oldu.

Portekiz’li teknik adamın son maçında alınan kupa, kendisine yol hediyesi oldu bir anlamda.

İzmir’de oynanan final karşılaşmasına taraftarların büyük ilgisi vardı. Fenerbahçe kendi sahasında oynarcasına avantaja sahipti.

Maça iyi başlayan, henüz birinci dakikada gelen gol üstünlüğün ele geçirilmesinde büyük etkendi.

Sezonun son maçı olmasına karşın Sarı-Lacivertli oyuncular oldukça diriydiler. Mücadele ve istekli oluşları dikkat çekti.

Aslında maça damga vuran isim yine genç oyuncu Arda’ydı.

Atılan gollerde rol oynadı. Harika bir şut attı. Oyuna renk kattı. Top ayağına geldiğinde izleyenleri heyecanlandıran hareketlere imza attı.

Son maçlarda ilk 11’de oynamasının Arda’ya çok şeyler kattığını da gördük.

Arda- Ferdi ikilisi kupa finalinde de müthiş bir uyum gösterdiler. Tüm ataklar bu ikilinin bulunduğu hattan gelişti.

Jesus, Başakşehir karşına iki santraforla çıktı. Attığı gollerle takımına büyük katkı sağlayan Valencia bu kez formsuzdu.

Özellikle ilk yarı kaçırılan goller herkesi şaşırttı. Biraz daha dikkatli olabilseler çok farklı bir skor ortaya çıkabilirdi.

İkinci yarı Başakşehir biraz daha öne çıkınca oyuna ortak oldu. Fenerbahçe’nin durakladığı 10-15 dakikayı iyi değerlendiremediler.

İki farklı skor Fenerbahçe’li oyuncuları biraz rehavete sokunca oyunun temposu son anlarda düştü.

Sarı-Lacivertlilerin yeni sezon forması ile çıktığı maçta, en önemli detay formaların yıldızsız oluşuydu.''

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