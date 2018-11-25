Rakamlar ortada. 29 golle en çok gol atan takım Kasımpaşa. Gol krallığı yarışında rakipsiz golcü Diagne yine Kasımpaşa’da. 25 puanla Süper Lig ikincisi onlar…
Süper bir istatistik…
Bunun yanı sıra oynadıkları iyi futbol ve oyuncuların performansı üst düzeyde…
Adım, adım üst sıralara tırmandılar. Hedefleri, puan tablosunun ilk sırasına çıkmak. Yapmamaları için önlerinde bir engel yok…
Kasımpaşa geliyor. Israrla, inatla, inanarak…
Kısıtlı kadroya rağmen elde edilen sonuç büyük başarıdır. Yedek kulübesine bakıldığında 18- 20 yaş aralığında genç takımdan gelen oyuncular görüyoruz. Ellerinde ki tek sihirli değnek, birlikte başarma inancı. Takım olmakta bu değil mi?...
Mustafa Denizli, göreve başladığında “gelebileceğimiz en iyi yeri hedefledik…” demişti…
Görüyoruz ki, hedefi çabuk yakaladılar…
Bundan sonrası biraz da yönetime düşüyor. Devre arasında yapılacak takviyeler çok önemli. 3-4 oyuncu alınırsa Avrupa’ya gitmek hayalden gerçeğe dönüşebilir…
ÇOK ÜSTÜN OYNADILAR
Kasımpaşa’nın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor, son haftaların başarılı bir ekibiydi. Son 3 maçını kazanmış, kalesinde gol görmemişti. Her iki takımın mücadelesi oyunun temposunu yükselttiği gibi futbola kalite getirdi…
Karşılaşmaya penaltı golüyle başlamak Kasımpaşa için büyük avantajdı şüphesiz. İkinci penaltıyı Trezeguet dışarı atmasa sonuç çok daha farklı olabilirdi…
Kendine olan güveni, bu oyuncuyu biraz egoist yapıyor doğrusu. Müthiş bir yetenek. Sanki kanatlanmış gibi top ayağındayken uçuyor bir anlamda. Tutmak, durdurmak çok zor. E.Y.Malatyaspor bir süre bu işi başardı. Fakat, Mısır’lı oyuncu çok hareketli. Toplu ya da topsuz rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Böylesine “uçan bir oyuncu” olunca işler daha da kolaylaşıyor. Golcü, pardon maskeli adam Diagne, bu hızlı adamın çabasını boşa çıkarmıyor. Kaleyi gördüğünde golünü atıyor…
Attığı 3. gol, topa sahip olma, rakibi boşa çıkarma ve vuruş tekniği açısından derslikti tam anlamıyla…
Takım da böyle iki büyük yetenek olunca işler kolaylaşıyor açıkçası…
Kasımpaşa, aldığı bu galibiyetle liderlik yarışında iddialı olduğunu kanıtladı. Bu sezon hedefe daha yakınlar. İyi oyunlarının karşılığını alıyorlar. Eksiklikleri giderdiklerinde onları hiç kimse durduramaz…GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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