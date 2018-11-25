Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. 12 maçta 25 puan toplayan Kasımpaşa, ligde ikinci sıraya yükseldi. Maçın yıldızı ise attığı 2 golle Mbaye Diagne oldu. 2018 yılının en golcü ismi olan Senegalli yıldız, bu sezon ise toplamda 16 gole (14 gol, 2 asist) kaktı yaptı.

Süper Lig'de 13 maçta 14 gol atarak hem Türkiye Ligi gol krallığında hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde ilk sırada yer alan Diagne'nin son golündeki maskeli sevinci ise geceye damga vurdu.

Yıldız futbolcu gol sevinci şöyle anlattı:

"Antrenmanda ortaya çıkan bir maskeydi. Golden sonra kullanabileceğimi düşündüm ve 3. golden sonra maskeyi taktım.

Güzel bir maske. Çok hoşuma gitti. Dün sosyal medya hesabımdan bu maskeyi paylaşmıştım ve gol atarsam diye hazırlıklarını yapmıştım. 3. golden sonra da çok sevdiğim bu maskeyle golü kutladım."

Öte yandan Diagne performansı için ise, "İyi çalışmaya devam ediyorum. Bu sezon hedeflerim var. Her şey fantastik gidiyor. Hedeflerim doğrultusunda çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ