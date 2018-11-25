SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 22 puan toplayan Kasımpaşa, haftaya üçüncü sırada girdi. Ligdeki son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Malatya ekibi ise 21 puanla dördüncü sırada haftaya başladı.

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Josue Sa, Veysel, Popov, Pavelka, Tarkan, Özgür, Eduok, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Enes, Onur, Yılmaz, Hakan, Hasan, Mustafa

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Murat, Sadık, Erkan, Murat. Yıldırım, Ahmed, Aleksic, Pereira, Adem, Boutaib

YEDEKLER: Abdulsamed, Gökhan, Eren, Ömer, Sincere, Muniru, Buğra, Dia, Mustafa

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili, Olivier Veigneau ve Uğurcan Yazğılı ile sarı kart cezalısı Loret Sadiku, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde sadece geçen sezon karşılaştı. Ligin ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazanırken, ikinci yarıda Malatya'da oynanan müsabaka 1-1 sonuçlandı.

DENİZLİ: HEDEF 3 PUAN!

Zorlu mücadele öncesinde Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı. Denizli şunları söyledi: "Bu hafta birbirine yakın takımların maçları var. Yani bazı kopmaların yaşanabileceği bir hafta… Malatya'nın 3 maç üst üste kazanması büyük başarı… Çarpıcı sonuçlar aldılar… Ancak bizim bir hedefimiz varsa, bu maçı da mutlaka kazanmak için oynayacağız. Zaman zaman sakatlıklar ve cezalılardan dolayı zorluklar yaşayacağız. Her takım yaşıyor bunu… Önemli olan bunları problem yapmadan maçları geçmek. Malatya hem takım hem de bireysel anlamda iyi işler yapan futbolculardan kurulu bir takım… İyi bir maç bekliyorum. Umarım düşüncelerimizi sahaya yansıtabiliriz. Bu ligde herkes herkesi yenebilir. Bu maçta da tempomuzu düşürmeyeceğimize inanıyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ