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İbrahim Yıldız: Mesut'la mutlu günler yakın

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2.5 haftasında Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Mesut'la mutlu günler yakın

Fenerbahçe için çok zor maçtı. Karagümrük Süper Lig’in yeni takımı olmasına karşın tehlikeli bir takımdı. Üstelik ara transferde kadrosunu 6 yeni oyuncu ile güçlendirmişti.

Kupadan elenen üstelik 120 dakikalık bir karşılaşmayı geride bırakan Sarı-Lacivertliler adına bir yorgunluk söz konusuydu. Ayrıca iyi futbol oynamıyor eleştirileri takımın motivasyonunu etkileyen bir faktördü. Hatta Erol Bulut için bu maç belki de dönüm anı olacak yorumları yapıldı.

Böyle bir ortam da karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, özellikle ilk yarı oynadığı üstün futbolla herkesi şaşırttı. Bu güzel ve baskılı oyunun en temel nedeni Mesut Özil farkıydı. Yılın transferi olarak ülkemiz de ve Avrupa’da gündem olan Mesut, üst düzey bir oyuncu olduğunu gösterdi. Uzun süredir maç eksiği olmasına karşın oyunda kaldığı süre içerisinde teknik özelliklerini gösterdi. Top alışverişi, savunma arkasına attığı paslar, oyunun yönünü değiştirmesi bir yana arkadaşlarına verdiği güven çok daha önem taşıyordu.

Mesut’un sahada olması Sosa’nın performansını da arttırdı. Çok net olarak gördük ki, Mesut takımın lideri. Oynadığı oyun, davranış ve arkadaşlarını yönlendirmesi bunun en somut göstergesiydi.

Fenerbahçe, Mesut’un gerçek performansına kavuşması ile çok farklı bir kimliğe kavuşacak. Ayrıca şu an sakatlıklardan dolayı oynamayan Gustavo, Pelkas ve İrfan Can’ın takıma katılmasıyla birlikte çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Teknik becerileri yüksek oyuncuların bir arada oynamasıyla Fenerbahçe beklenen hatta özlenen güzel futbolu gösterecektir.

Mesut’un oyunda kaldığı süre içerisinde, ne kadar becerili olduğuna tanık olduk. Yanına katılacak, aynı anlayış ve teknik becerisi yüksek oyuncular Mesut’u da daha etkili kılacaktır.

Karagümrük karşısında iki ayrı Fenerbahçe izledik. İlk 45 dakika neredeyse tek kale oynandı. Pas oyunu ve rakibe yapılan baskı bugüne kadar çok da görmediğimiz bir oyundu. İkinci yarı, yorgunluk ve Karagümrük'ün biraz daha öne çıkması karşısında zorlandılar. 60 dakikalık iyi oyun göz doldurdu.

Tüm bunlara karşın toplanan 51 puanın önemi ortada. İyi oynamıyor diye eleştirilen bir takımın lig lideri olması da ayrıca dikkat çekici. Karagümrük maçı ilerleyen haftalar için iyi sinyal veren bir maç oldu.

Mesut’un farkını izledik. 10 ay sonra sahada yer alması ve bu derece iyi oynaması elbette önemli. Bir başka isim ise kaleci Altay’dı. 3-4 gol pozisyonun da farkını gösterdi. Gole izin vermedi. Yaptığı kurtarışlar arkadaşlarına da güven verdi. Altay’la birlikte savunma iyi bir maç çıkardı. Yeni transfer Osayi, zaman zaman iyi işler yaptı. Sürekliliği yoktu. Yetenekli ve hızlı bir oyuncu. Bu özelliklerini gösterdiğinde ne denli tehlikeli olduğu ortada.

Erol Bulut’un Thiam tercihi de yerindeydi. Şu anda Fenerbahçe’ nin en iyi santrforu. Fırsatçı. Bunu iyi kullanıyor. Sarı-Lacivertlilerin forvette ki en büyük sorunu, oyuncuların top tutamayışı ve set görevinde eksik kalışları. Valencia’nın attığı golün başlangıcı ve son vuruş güzel bir gol ötesinde derslik bir pozisyondu.

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