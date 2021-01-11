İbrahim Yıldız: Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı

Beşiktaş zorluk derecesi yüksek bir maçtan bir puan aldığı için sevinmelidir.

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor kolay lokma olmadığını oynadığı futbolla gösteriyor.

Birçok takımdan daha kolektif ve takım oyunu performansları yüksek.

Üstelik orta saha oyuncuları mücadeleyi seven, pes etmeyen yapıya sahipler. Fiziksel üstünlüklerini her maç görüyoruz.

Bunun yanı sıra forvette yer alan atletik futbolcular her an tehlike yaratabiliyor.

Ayrıca gol atmayı bu kadar rahat beceren Boupendza gibi bir oyuncuya sahipler. Beşiktaş'a attığı 2 golle en golcü oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Öncelikle, Hatayspor yönetimi ve teknik kadroyu kutlamalıyız. İyi bir takım kurmuşlar. Doğru tercihler, yerinde kararlar alarak hiç kimsenin beklemediği bir takım yaratmışlar.

Az paralarla kurulan takımın iyi oyunu üst sıralara çıkmalarını sağladı.

Genç teknik direktör olarak dikkat çeken Ömer Erdoğan'ı sahaya yansıttığı oyun felsefesi için de tebrik etmeliyiz. Doğru kadro, doğru oyun ve iyi sonuç adına.

Bu gelişmeler futbolumuz adına sevindirici gelişmelerdir.

Hatayspor'un başarısının süreceği ortada.

Beşiktaş'a gelince, Sergen Yalçın Galatasaray maçının provasını yapmak istedi. Bu hafta sonu yapılacak maçın önemi büyük.

Bu nedenle orta sahaya Necip monte edilmişti. Atiba ile Josef'in savunma açığını kapatacaktı.

Fakat Welinton cezalı duruma düşünce Sergen Yalçın'ın bu planı da suya düştü. Bakalım Galatasaray maçında Vida'nın yanında kim oynayacak?

Maça bakacak olursak, güçlü ve teknik becerisi yüksek bir takımdan puan almak önemlidir. Üstelik iki de gol attılar.

Aboubakar'ın üretken bir santrfor olduğu bir gerçek. Takımın itici gücü.

İlk yarısı çok yüksek bir tempoda geçen maçta takımlar skor üstünlüğünü sağlayamadılar. Maçın hakkı beraberlikti diyebiliriz.

İkinci yarı yapılan değişiklikler etkili olmadı. Hatayspor son anlarda savunmayı daha dikkatli yaptı. Oyun dar alanda oynandı. Beşiktaş sıkışan oyunda pozisyon bulmakta zorlandı.

Zevkli, gollü, mücadele gücü yüksek güzel bir maç izledik.