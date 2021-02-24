İbrahim Yıldız yazdı: Çözüm yabancı hakem mi?

Hakemler gündemin ilk sırasında. Neredeyse her maç öncesi ve sonrası tartışılan, eleştirilen, suçlanan hakemler futbolumuzun günah keçisi oldular. Kazanmaya odaklı sistem, bir şekilde suçlu bulmak üzerine kurulmuş aslında. Kaybeden öncelikle sorunu başka etkilerde arıyor. Özeleştiri yerine başkalarını suçlayarak dikkati farklı yönlere çekiyorlar.

Hakemlerin yönetimi gittikçe kötüye gidince, yapılan eleştiriler de haklılık kazanıyor doğal olarak. Son olarak Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Yabancı hakem gelsin” çağrısında bulundu. Gerçekten yabancı hakem soruna çare olabilir mi?

1970'li yıllarda yine aynı tartışmalar gündeme geldiğinde dönemin federasyon başkanı Orhan Şeref Apak, bu yönde bir karar almıştı. Maçları yabancı hakemler yönetmeye başladı. Hasan Polat, Federasyon Başkanı olunca bu uygulamaya son verdi. Polat, “Ben Türk hakemlerine güveniyorum” dedi. Yabancı hakem uygulaması da bir daha gelmemek üzere gündemden kalktı. 51 yıl sonra yine “Yabancı hakem gelsin” noktasına gelmemiz düşündürücüdür aslında.

Yeterince yabancı futbolcu sahalarımızda top koşturuyor. Bir dönem yabancı teknik direktör sevdası tavan yapmıştı. Bir iki isim dışında Türk teknik direktörün adı bile anılmıyordu. Yabancı hakem çağrıları sonrası, yabancı yönetici, yabancı yorumcular da mı göreceğiz?

Bu söylem ve dilekler futbolumuzu tehlikeli sulara götürür.

Kendimize güvenmeyişimiz, her alanda olduğu gibi tek çare olarak “Yabancı kurtarıcı” arayışlarımızın sonu gelir mi? Yabancı hakem çağrısında bulunanlar, Avrupa maçlarında yapılan hataları biliyorlar mı?

Bırakın kendi liglerindeki yönetimi, takımlarımızın oynadığı Avrupa maçlarında yapılan bariz hataları nasıl unutuyoruz. Hakemler her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de istenildiği gibi “Adaletli” maç yönetemiyorlar. Hata oranları çok yüksek. Bu nedenle VAR (Video Yardımcı Hakem uygulaması) dünyanın birçok ülkesinde çare olarak futbolun önemli bir parçası oldu.

Buradaki en önemli sorun, VAR hakemlerinin ve maçı yöneten hakemin VAR protokolüne uyup uymadığı. Bu konuda UEFA’dan uyarı aldığımızı da biliyoruz.

Bu kadar çok eleştirilen, hedef tahtasına konulan hakemler ve onları yöneten Merkez Hakem Komitesi sorunu giderecek gerçekçi adımları atmadığı sürece bu tartışma giderek artacaktır. Tartışılan önemli pozisyonlarda standartı yakalamak sorunu önemli ölçüde çözecektir. Takıma göre, adama göre karar veriliyor algısı yıkılmalıdır.

Türk futbolunun kalite kazanması tek başına 22 oyuncunun performansı ile mümkün olamaz. Teknik direktörden, hakeme hatta yöneticilere kadar tüm taraflar bu çorbaya katkıda bulunmak zorunda. Bir de hatırlatma yapalım. Avrupa liglerinde yabancı hakem uygulaması yok. Yalnızca, 2011 yılında grev nedeniyle İskoçya, bu yönde bir girişimde bulunmuştu. O da kısa sürdü.