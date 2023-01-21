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İbrahim Yıldız yazdı: Hakemlerin Kasımpaşa takıntısı

Kasımpaşa'nın Başakşehir'e 3-1 mağlup olduğu maçta birçok hakem tartışması yaşandı. Özellikle Kasımpaşa cephesi mücadelenin 11. ve 83. dakikalarında penaltı beklerken, VAR (Video Yardımcı Hakem) ve maçın orta hakemi Turgut Doman, pozisyonlar için 'devam' kararı verdi. Lacivert-beyazlılar karara tepki gösterirken, Habertürk Spor yazar İbrahim Yıldız, "Birkaç yıldır, hakemlerin Kasımpaşa'ya karşı bir takıntısı olduğunu görüyoruz" yorumunda bulundu

İbrahim Yıldız yazdı: Hakemlerin Kasımpaşa takıntısı
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa 1-0 öne geçtiği maçta Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya hakem Turgut Doman'ın kararları damga vurdu. Kasımpaşa maçta 2 penaltı beklerken, pozisyonlar için 'devam' kararı tepkiyle karşılandı.

1. POZİSYON

11. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Mamadou Fall, ceza sahası içerisinde Ahmed Touba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından lacivert-beyazlılar penaltı beklerken hakem devam kararı verdi.

2. POZİSYON

84. dakikada ise Kasımpaşa'da 81. dakikada oyuna giyen Berat Kalkan, Başakşehir ceza sahası içerisinde yaptığı presin ardından Ahmed Touba'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Ev sahibi ekip pozisyonun ardından uzun süre penaltı itirazlarında bulundu.

VAR'dan pozisyonu izleme tavsiyesi gelmeyince hakem Turgut Doman oyunu devam ettirdi. Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan itirazlarından ötürü sarı kart gördü.

"HAKEMLERİN KASIMPAŞA TAKINTISI"

Habertürk Spor yazarı İbrahim Yıldız verilen kararları yorumladı:

Kasımpaşa - Başakşehir maçının orta hakemi Turgut Doman, sonucu belirleyen kötü niyetli bir yönetim gösterdi.

Yardımcıları Kerem Ersoy ile Abdullah Bora Özkara ve 4. hakem Direnç Tonusluoğlu da orta hakem Doman gibi davrandı. Yanlış düdüklerin yanı sıra, takdir haklarını Başakşehir lehine kullanmaları hakemlik mesleği adına utanç vericiydi.

Sezon başından bu yana eleştirilen Türk hakemlerini savunduk. Yabancı hakemlere karşı kendi insanımızla sorunların üstesinden geleceğimize inandık. Ne var ki, her hafta yapılan hatalar, kötü yönetim, yanlış düdükler, yenilen haklar karşısında sporseverler gibi biz de şaşkınlık içerisindeyiz.

Neden hakemlerimiz sonucu belirler hale geliyorlar?

Ya da bazı takımlar kollanmak zorunda mı?

Eşit ve adil rekabete ne oldu?

Başakşehir karşılaşması, Kasımpaşa adına bardağı taşıran son damla oldu.

90 dakika boyunca, taraflı bir yönetimi anlamak gerçekten zor.

Hakemlerden istenilen tek bir şey var. Gördüğünü çal. Adaletli davran. Sonucu sahada oynayan futbolcular belirlesin.

Hiçbir takım mağdur olmasın.

Oysa tam aksine işler oluyor. Sahadaki hakemler dışında VAR’da görev yapanların da onlardan bir farkı yok.

Söz birliği etmişçesine bazı takımların canını yakıyorlar.

Tıpkı Kasımpaşa'nın hakkını yedikleri gibi.

Birkaç yıldır, hakemlerin Kasımpaşa'ya karşı bir takıntısı olduğunu görüyoruz.

Bunun nereden kaynaklandığını bilmek gerçekten zor.

Sonucu yanlış kararlar ile hakemler belirleyecek ise, mücadeleye, emeğe, paraya, zamana yazık değil mi?

Kulübüyle, oyuncusuyla futbol kamuoyunun takdirini kazanan Kasımpaşa, bu tür haksızlıklar karşısında ne yapmalı?

Oynadığı iyi futbolun sonucunu almak isteyen Lacivert-Beyazlılar üzerinde oynanan oyun varsa bilmek herkesin hakkı.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan Turgut Doman, kendi hakemliğini de bitirdiğinin farkında mı?

Hazır olmayan, tecrübesiz hakem bu maça neden verildi?

Federasyon, Merkez Hakem Komitesi başını kumdan çıkarsın artık. Bir açıklama yapmak zorundalar.

Futbolun güven ortamına ihtiyacı var. Bunun sağlayacak olan kurum da elbette Futbol Federasyonudur.

VERİLMEYEN 2 PENALTI VAR

Karşılaşmanın ilk yarısında Fall, ikinci yarısında ise Berat’a yapılan hareketler penaltıydı. Hakem Doman, penaltıyı vermediği gibi, VAR’a da gitmedi. Ya da VAR uyarmadı.

Yine, Kasımpaşalı oyuncu Tırpan'a dirsek atıldı. Burnu kanayan oyuncu yerde yatarken ne orta hakem baktı ne de yan hakem uyardı. Bunların dışında, avantaj kararlarını rakip takım lehine kullandı. Kasımpaşa'nın ataklarını faul diye kesti. Aynı pozisyonda Başakşehir’in oynamasına izin verdi. 3. gol öncesi, top rakipten çıktı. Yanlış değerlendirdi. Rakibin kullandığı taç sonrası gol atıldı.

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