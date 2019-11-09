Şampiyonluk iddiası olan Fenerbahçe, sahasında taraftarının büyük desteği ile 3 puanı almayı başardı… 5 gol, 2 kırmızı kart, 2 penaltının olduğu karşılaşma tempo ve heyecan olarak izleyenleri mutlu etti. Futbol adına güzel pozisyonların olduğu kadar, yönetim anlamında yine sorunlar vardı…

Karşılaşma 11’e 11 oynandığında ev sahibi takımın oyun kuramadığı, pres yapamadığını gördük. Emre’nin olmayışı büyük eksiklik. Orta alanda pas trafiğini yöneten Emre, kenarlara uzun ters toplar atarak takımın atağa çıkmasında önemli rol oynuyor. Kasımpaşa karşısında bunu yapacak bir başka oyuncu yoktu. Zaman zaman takımın golcüsü Vedat, orta alana gelip toplar aldı. Savunmasına sürekli yardımda bulundu. Defans oyuncularından daha çok rakibi karşılayıp, top kaptı…

Bu görüntü bile, Sarı-Lacivertlilerin orta alan ve savunma sıkıntısını açıkça gösterdi…

EMRE’SİZ ORTA SAHA ÜRETMİYOR

Gustavo, Ozan, Tolga çok koşmalarına karşın pas trafiği ve organizasyon eksikliklerini gideremiyorlar. Ligin en kırılgan takımı Kasımpaşa’nın çok rahat orta alandan çıkmasına seyirci kaldılar. Kenarları iyi çalışmadı. Her iki bek yeterince atağa çıkamadı. Hasan Ali, tam olarak formda değil. Bindirmeleri ve ortaları vasatın üstüne çıkamadı…

Karşılaşmanın ilk yarısı baz alınarak analiz yapıldığında, Fenerbahçe’nin iyi futbol oynamadığını görüyoruz. Üstelik, büyük desteğe karşın…

Maçın dönüm noktası ilk penaltı oldu. Henüz karşılaşmanın 6. dakikasında gelen gol, Kasımpaşa’nın dengesini doğal olarak bozdu. Ali Palabıyık, Ozan’ın dizine çarpmayı penaltı ile cezalandırdı. Tartışılan bir karardı. Kasımpaşalıların itirazı ne yazık ki VAR tarafından dikkate alınmadı. Penaltı kararlarının bu kadar ucuz olmaması gerekir. Avrupa’da bir çok maçı izliyoruz. Buna benzer bir penaltı görmek mümkün değil…

Erken gelen gol Fenerbahçe adına büyük avantaj oldu. Buna rağmen Kasımpaşa, beraberliği sağlamasını bildi…

Fakat, futbol şansı Sarı-Lacivertlilerin yanındaydı. Pozisyon olarak kısır geçen maçı yine kurtaran penaltı oldu. Gustavo’nın kafa şutu ele çarpınca ikinci penaltıyı da Vedat ağlara gönderdi.

Ardından Kasımpaşa’nın on kişi kalması Fenerbahçe’yi rahatlatan karar oldu…

İKİNCİ YARI HEYECAN DAHA YÜKSEKTİ

Kasımpaşa, iyi bir organize atakla bir kez daha beraberliği yakaladığında, Ersun Yanal başta olmak üzere tüm Fenerbahçeliler kaybetme korkusu yaşadılar. Serdar Aziz’in kornerden gelen topu ağlara göndermesi bile takımı rahatlatmadı. Çünkü, Kasımpaşa pes etmek yerine sürekli pozisyon bulma çabası içerisindeydi…

Oyunun son 15 dakikasında 10 kişi kalan Fenerbahçe, skoru korumak için Sadık’ı oyuna aldı. Ersun Yanal, riske girmek istemedi. Galibiyeti koruma içgüdüsü ve yorulan takımına bu tür bir destek verdi…

İLK PENALTI AĞIR BİR KARARDI

Maçın özeti; Kasımpaşa ilk yarı iyi oynadı. İki penaltı golü ve kırmızı karta rağmen son ana kadar oyundan kopmadı. Sürekli golü düşündüler. Deplasmanda olmasına rağmen, pozisyonlar buldu. Daha dikkatli olsalar en az bir puanla dönebilirlerdi. Quaresma, Veysel, Pavelka ve Thiam’ın yokluğu oyunlarını etkiledi. Yusuf’un sakatlanması da büyük şanssızlıktı Kasımpaşa adına…

Fenerbahçe ise, taraftarının önünde kazandığı bir maçta kötü bir oyun oynadı. Penaltı golleri olmasa doğru dürüst bir pozisyon yoktu ilk yarı. Uzaktan atılan şutlar var. Organize atak sayısı çok az. Vasat bir oyun. Galibiyeti korumak için yapılan gereksiz işler izledik. Pas hataları ve oyuncuların birbirleriyle tartışması ilginçti. Şampiyonluğa oynayan bir takımın sahasında , baskılı ve bol pozisyonlu bir maç ortaya koyması beklendi…

Hakeme gelince, ilk penaltı kararı yanlıştı. Faul kararlarında ev sahibi takım lehine takdir hakkını kullandı. İtirazdan üst üste iki sarı kartı göstermesi ardından kırmızı çok ağırdı. Isla’nın Yusuf’u ceza sahası içinde düşürmesi de yine tartışılan bir karar oldu…