Bilindiği gibi kulüplerin en büyük gelir kaynağı maç yayınlarından gelen para. Buna göre bütçelerini oluşturuyorlar. Planlarını yapıyorlar.

Ne var ki yayıncı kuruluşla ilgili sorunlar bir türlü çözülemiyor. Hatta gittikçe derinleşiyor.

4 yıl önce 500 milyon Dolar artı KDV olarak yapılan sözleşme, bugün dayatılan indirim baskıları sonucu 215 milyon Dolar'a kadar geriledi.

Geçen sezon TL bazında 2.7 milyara bağlanan sözleşmeden yine bir indirim söz konusu. Yayıncı kuruluş önümüzdeki sezon için 2 milyar TL verebileceğini Futbol Federasyonu’na iletti.

Bu gelişmenin ardından; Süper Lig karşılaşmalarını yayınlayan Katarlı şirket beIN SPORTS, geçen sezonu kapsayan 292 milyon Dolar'lık ödemenin 150 milyonunu federasyona gönderince, kulüpler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Üstelik ödenen bu para, sözleşmenin son gününe denk getirildi.

Konuyu masaya yatıran Kulüpler Birliği; federasyon yetkililerinin de katıldığı toplantıda yapılan ödemenin sözleşmeye uymadığını, kesilen 142 milyon Dolar'ın da ödenmesini istedi. Buradaki en büyük çekince ise bugüne kadar güven vermeyen Katarlı şirketin kesilen parayı vermeyeceği yönünde.

Bir başka belirsizlik ise sezon öncesi yapılması gereken %25’lik ödeme.

BeIN SPORTS bu parayı öder mi? Bilinmiyor. Ancak bilinen bir gerçek var. Eğer yayıncı kuruluş bu indirimleri dayatırsa büyük sıkıntı yaşanacak. Hatta tek umudu yayın gelirleri olan kulüpler bir mali çöküşün içine girecek.

Yaşanılan bu gelişmeler sonrası, tek çözümün yargıya gitmek olduğu konusu ilk kez gündeme geldi. Kulüpler Birliği’nin bu görüşüne Futbol Federasyonu yetkilileri de “olur” verdi.

Kulüpleri parmağında oynatan Katarlı şirkete karşı açılması düşünülen davanın temel kaynağı ise “ihaleye fesat karıştırmak” olacak.

Bir başka yöntem ise ihale şartnamesinde yer alan teminat mektubu. Şartlar yerine getirilmez ise teminat mektubunun paraya çevrilmesi söz konusu. 160 milyon Dolar'lık teminat mektubu bir umut olarak görülüyor.

Ancak işin ilginç hatta vahim bir yanı var. Sözü edilen teminat mektubu yok. Evet, yanlış okumadınız. Kayıp. Bir anlamda buharlaşmış. Nerede bu teminat mektubu? Şartnamede belirtilen, olması gereken teminat mektubunu kim kaldırdı? Ya da kimin izniyle kaldırıldı? Bilinmiyor. Belli ki gizli bir el var. Bunlar kim ya da kimler ise, kulüpler yerine Katarlı şirkete hizmet ediyor.

Kelimenin tam anlamıyla skandal.

Futbol Federasyonu bu konuda ne söyleyecek? Nasıl bir yaptırım uygulayacak?

Kulüpler Birliği, “teminat mektubu nerede?” sorusunun yanıtını bekliyor…