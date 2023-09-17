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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Yıldız yazdı: Yıldızlar arasında bir Kerem! - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Yıldızlar arasında bir Kerem!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u 4-2 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 12:10 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:10
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        İbrahim Yıldız: Yıldızlar arasında bir Kerem!
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        Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında evinde Samsunspor'u 4-2 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Galatasaray'ın Samsunspor galibiyetini kaleme aldı.

        İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

        Galatasaray, kendi sahasında ligin yeni takımı Samsunspor’u 4-2’lik bir skorla yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

        Taraftarın büyük desteği ile maça başlayan Sarı-Kırmızılılar doğal olarak oyun üstünlüğünü kolay ele geçirdi.

        Karşılaşmanın henüz 8.dakikasında Kerem’in golü ile öne geçen Galatasaray, galibiyetin verdiği motivasyonla rahat bir oyun sergiledi.

        Coşkulu, istekli, golü düşünen Sarı-Kırmızılı oyuncuların kalitesi karşısında Samsunspor zorlandı.

        Kerem’in attığı ikinci gol ve ardından gelen Abdülkerim’in golü Sarı-Kırmızılı oyuncularda oyunu aldık duygusu yarattı.

        Ancak, ikinci yarıya çok hızlı başlayan Samsunspor arka arkaya attığı gollerle bir anda oyunda ben de varım mesajı verdi.

        İşin başka bir yöne eğrilmesi sonucu, Okan Buruk yerinde hamleler yaparak riski ortadan kaldırdı.

        Galatasaray, kazanırken oyun anlamında zaman zaman sıkıntılar yaşadı.

        Elinde bulunan yıldızlar takım adına büyük avantaj. Bu bir gerçek. Fakat, 90 dakikalık maçın bütününe bakıldığında aksayan yönleri görmek mümkün.

        Öncelikle, Samsunspor Galatasaray ceza sahasına çok rahat geldi. Rakamla belirtmek gerekirse, 25 kez topla buluştular. 9 şut attılar, 2 gol attılar bir şutları da direkten döndü.

        Bu istatistik Sarı-Kırmızılılar adına ciddi bir tehlike.

        Şampiyonlar Ligi’nde aynı senaryonun gerçekleştiğini düşünmek bile istemez Okan Buruk. Cezayı katlamalı keserler.

        Orta sahanın rakibi karşılamada yaşadığı sorunların yanı sıra forvet oyuncuları geriye gelmemekte direndiler.

        Böyle olunca Samsunspor, Muslera’ın burnunun dibine kadar geldi. Son vuruş yanı sıra organizasyonu iyi yapabilseler sonuç bambaşka olabilirdi.

        Okan Buruk ve teknik ekip maçı bir kez daha izlediklerinde yepyeni bir planlamaya gideceklerdir. Çünkü sorun belli, çare de taktiksel bir yönlendirme ve yeni yerleşim planı olacaktır.

        Maçın analizi bir yana; şurası bir gerçek ki, Galatasaray birbirinden kıymetli çok iyi bir kadroya sahip.

        Samsunspor karşısında ilk kez forma giyen Ziyech ilk 11’in değişmezi olacağının işaretini verdi.

        Boey ve Mertens’in üstün performansları dikkat çekerken, sahanın tartışılmaz yıldızı Kerem Türkoğlu’ydu.

        Attığı 2 gol dışında Abdülkerim’in attığı golün asistini de yaptı. Özellikle ilk yarı çok istekli, enerjik bir oyun sergiledi.

        Bu kadar çok yıldız arasında sivrilmesi ve takımı golleriyle taşıması Kerem adına büyük önem taşıyor.

        Galatasaray’da forma tam anlamıyla aslanın ağzında. Bunu en iyi fark eden Kerem Aktürkoğlu olmuş. Geçen sezon sergilediği yüksek performansını daha üst seviyeye çıkaracağını görmek mümkün.

        Son cümle olarak, Okan Buruk’un birbirinden kaliteli oyuncu topluluğuna daha iyi bir oyun oynatmak adına ne yapacağını merak ediyoruz elbette.

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