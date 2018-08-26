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İbrahim Yıldız: Açılın Kasımpaşa geliyor

Spor Toto Süper Lig'e 6 puanla başlayan Kasımpaşa, ligin 3. haftasında bu kez Demir Grup Sivasspor’u deplasmanda 3-0 gibi flaş bir skorla geçti ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Sivasspor – Kasımpaşa arasındaki maçı yorumladı...

26 Ağustos 2018 Pazar, 22:23:13 | Güncelleme:

Sezona fırtına gibi başlayan Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor’u 3 golle yenerek “bu ligde ben de varım” mesajı verdi. Süper Lig’de ki 3 maçını da kazanan Kasımpaşa oynadığı futbolla farkını ortaya koyuyor. Kemal Özdeş takımını iyi tanıyor. Futbolcuların özelliklerine göre bir oyun yapısı oturtmuş. Öncelikle rakibi koşturmayı, oyunu geniş alana yaymayı düşünüyor. Kazanılan her top pozisyon yaratıyor. Kenar oyuncularının hızlı ve seri düşünmeleri büyük avantaj.

En önemlisi Kemal Hoca’nın elinde gol vuruşunu yapacak  futbolcuların olması. Özellikle Diagne golcülüğünü her fırsatta gösteriyor. Geçen yıl yakaladığı performansını bu sezon sürdürerek gol sayısını 5’e çıkarmayı başardı. Sivasspor’a  iki gol atan Diagne, 3. gol de kaleciyi çalımlayarak soğukkanlılığını ve becerisini ortaya koydu.

Aslında karşılaşma ev sahibi takımın müthiş bir oyun kurgusu ile başladı. İlk yarı çok sayıda pozisyona giren Kırmızı-Beyazlılar bir türlü golü bulamayınca işin rengi değişti. Maçı ilk 45 dakikada kaybettiler demek doğru olur. Karşılaşma boyunca 30’un üzerinde orta ve bir o kadar şut istatistik olarak müthişti. Ancak, sonuç alacak son vuruşlar olmayınca Kasımpaşa’nın işi kolaylaştı. Şunu da belirtmekte fayda var. Kasımpaşa savunması, iyi kapanan ve rakibe boş alan bırakmayan disiplinli bir tutuma sahip. Kaptan Veysel, arkadaşlarını iyi organize eden ve her topa kafasını-ayağını uzatan yürekli bir oyun sergiledi.

Kemal Özdeş Hoca mutlaka dikkat etmiştir. Kenarlardan gelen çok sayıda ortaya bir çözüm bulmalı. Her zaman bu kadar çok orta ve şut karşısında şanslı olmayabilirler…

Maçın kırılma anı Sivasspor’un direkten dönen topuydu diyebiliriz. Ardından gelen gol Kasımpaşa’yı rahatlattı. Oyuna ikinci yarı giren Özgür Çek, çabukluğunu gösterdi. İki önemli pozisyon yarattı. İkinci golün yaratıcı oldu…

Kasımpaşa’nın her maçta olduğu gibi sağ kanadı yine çok çalıştı. Atakların çoğu bu kanattan geldi. Trezeguet, her iki kanadı kullandı. Çok koştu. Bireysel oynamayı seviyor. Daha paylaşımcı olabilse skor farklı olabilirdi…

Geçen yıldan oturmuş bir kadroya sahip Kasımpaşa, yaptığı takviyelerle ideal bir ekip oluşturmuş. Birbirini tanıyan oyuncular olması büyük avantaj. Makine gibi işleyen sistemleri var. Daha çok kontra toplarla gol arıyorlar. Atılan goller bu sistemin bir ürünü olarak ortaya çıktı.

Maçın son dakikasına kadar gol aramaları her rakip için ciddi bir tehlike. Boş bırakıldıklarında sonuç alıyorlar. Hata oranları çok düşük. İkili mücadelelerde başarılılar. Hızlı, seri ve organize olmaları en büyük özellikleri…

Sezona iyi başlamak ve bunu sürdürmek ciddi bir başarı Kasımpaşa adına. Geçen yıllara baktığımız da birçok maçta hakemler tarafından “kıyıma uğramışlardı.”  Her şeye karşın, sadece futbol oynamaya çalışan bir oyuncu topluğuna sahipler. Bu performanslarını sürdürebilirlerse, Süper Lig de farklarını daha iyi ortaya koyacaklardır. Şimdiden üst sıralara ortak olacaklarını gösterdiler.

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