IC Enterra Yenilenebilir Enerji’ye İtalya’dan Leonardo da Vinci ödülü  

IC Holding’in enerji sektöründeki çeyrek asrı aşan tecrübesi ile “yenilenebilir enerji” alanında faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Türkiye-İtalya arasındaki ikili ticari ilişkilere yatırımlarıyla yaptığı katkı nedeniyle, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından “Leonardo Da Vinci Ödülüne” layık görüldü.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’nin “İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri Töreni”, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski himayesinde İstanbul’da Venedik Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin ödülü, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski tarafından IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen’e takdim edildi.

REKLAM STRATEJİK HEDEFLERDE ORTAK VİZYON Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay törende yaptığı konuşmada, "İtalya ve Türkiye, ticaret açısından sıkı ve verimli bir iş birliği içindedir ve bu, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır" değerlendirmesinde bulundu. İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Marrapodi ise konuşmasında "İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler, güçlü bir dostluk temelinde her yıl daha da güçleniyor ve bunun için siyasi ve kurumsal düzeyde büyük bir çaba sarf ediliyor” ifadesini kullandı.

İtalya ve Türkiye’nin kültürel, ekonomik ve stratejik hedeflerde ortak bir vizyona sahip olduğunu kaydeden İtalya Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski de, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi 29 milyar doları aştı ve hala büyük bir büyüme potansiyeline sahip. Bu potansiyel, her iki ülkenin sunduğu yenilikçi fırsatlar sayesinde daha da genişleyebilir” diye konuştu.

3 ŞİRKETİ SATIN ALDI IC Enterra’nın Leonardo Da Vinci Ödülü’ne layık görülmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten IC Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, “IC Holding olarak, 55 yıldır inşaat, altyapı, enerji, turizm ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Özellikle son yıllarda yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımız grubumuzun stratejik vizyonunun merkezinde yer almakta. Bu amaçla 2024 yılında İtalya’da 3 şirketin hisselerini devralarak rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurma yönünde ilk somut adımımızı attık. Bu yatırımlar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da geliştirilerek, yenilenebilir enerji alanında küresel bir etki yaratma amacımızı pekiştirecek. İtalya’daki yatırımlarımız dolayısıyla layık görüldüğümüz bu prestijli ödül, bizler için büyük bir onur kaynağı. Bu vesileyle, İtalya Büyükelçiliği’ne ve İtalya Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’ne şükranlarımı sunar; dostluğumuzun ve iş birliğimizin, her geçen gün daha da derinleşerek devam etmesini temenni ederim” dedi.